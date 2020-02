El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock Acevedo, manifestó que bajo su administración no se toman represalias contra empleados, luego que la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) radicara una querella en su contra por violación de derechos civiles.

La organización universitaria anunció esta mañana que se presentó la querella ante la Comisión de Derechos Civiles a raíz de una querella que presentó la rectora del recinto de Cayey, Glorivee Rosario, contra el presidente de la junta nacional de la APPU, Ángel Rodríguez.

Rosario argumentó que Rodríguez realizó expresiones difamatorias en su contra, a lo que Rodríguez indicó que se trataron de señalamientos a nombre de la APPU por preocupaciones ante el manejo de un caso de hostigamiento sexual en el recinto.

Haddock Acevedo reconoció que se recibió una querella de Rosario que fue atendida según los reglamentos universitarios, lo que implica la designación de un oficial examinador.

“Hubo un pedido, en un momento, de la rectora (de Cayey) que se le da paso para que proceda”, expresó Haddock Acevedo.

No obstante, rechazó opinar sobre la querella presentada por la APPU al señalar que esta aún no ha llegado a su oficina.

“La querella como tal no ha llegado donde nosotros. Sería irresponsable comentarle porque no tengo conocimiento”, indicó el presidente de la UPR.

“Bajo mi administración no hay represalia de ningún tipo contra ninguna persona. Nosotros seguimos el reglamento. Eso se atiende en Asuntos Legales, irrespectivamente de la persona. Si usted mira mi carrera profesional, por eso me distingo, yo no creo en las represalias y nunca las habrá”, añadió a su salida de la una reunión en La Fortaleza.

Por su parte, la rectora de Cayey defendió su proceder ante la querella de hostigamiento sexual que presentó una profesora en 2017. En la querella que presentó Rosario en diciembre, de la cual este diario obtuvo copia, se hace un recuento de cómo se investigó el caso y se detallan las expresiones que realizara Rodríguez tanto en declaraciones escritas como en entrevistas en medios de comunicación.

“La investigación sobre una denuncia de hostigamiento sexual que había sometido una profesora en el Recinto de Cayey y a la que alude el Dr. Rodríguez, ya concluyó. Nadie tiene el derecho de utilizar su posición para mentir y dañar reputaciones. Como profesional y como mujer, los actos y las expresiones del Dr. Rodríguez fueron irresponsables, indignantes y de mala fe. Las libertades civiles tienen como valor principal la verdad y el Dr. Rodríguez le faltó y le falta a la verdad con sus expresiones”, expresó la rectora.