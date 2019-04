Aguaceros de dispersos a numerosos podrán esperarse a través de toda la isla debido a parchos de humedad alojados en la zona, informó hoy el Servicio Nacional de Meteorología.

Durante la mañana, las lluvias dispersas se moverán sobre sectores del este, sur e interior de Puerto Rico y ya para la tarde, los aguaceros se moverán sobre el cuadrante noroeste, aunque no se descartan lluvias en el resto de la isla, indicó el meteorólogo Walter Snell.

Las lluvias podrían extenderse durante la noche, sobre todo para el este. El viento, entre tanto, continúa con un flujo del este sureste de 5 a 15 millas por hora con ráfagas más altas.

El meteorólogo pronosticó que este patrón se observará durante los próximos días, con aguaceros en la zona este durante la mañana y aguaceros en el oeste durante la tarde. No obstante, no se espera que las lluvias sean tan fuertes como para provocar inundaciones, aunque no se descartan desbordes de riachuelos o inundaciones urbanas en áreas de poco drenaje.

Friday Afternoon: Numerous to scattered showers are expected across northwestern PR with showers in the USVI.

Viernes en la tarde: Se esperan aguaceros de numerosos a dispersos a través del noroeste de Puerto Rico con aguaceros en las Islas Vírgenes Americanas. #prwx #usviwx pic.twitter.com/fHOw7h7oCI — NWS San Juan (@NWSSanJuan) April 12, 2019

De otro lado, el oleaje estará de tres a cinco pies en el mar Caribe y el océano Atlántico con vientos de 15 a 20 nudos en áreas mar afuera, por lo que operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución.

Mientras, hay un riesgo moderado de corrientes submarinas para la costa sur de Vieques, la mayoría de las playas en la costa norte y algunas playas de la costa sureste y suroeste.

De otro lado, las temperaturas podrían alcanzar los bajos 90 grados Fahrenheit en el noreste. De hecho, ayer se registró una temperatura de 90 grados F en el Aeropuesto Luis Muñoz Marín.