Aguaceros pasajeros e intermitentes afectarán hoy, durante la mañana y tarde, a sectores del norte y este de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra.

También se espera un riesgo alto de corrientes marinas, reportó el Servicio Nacional de Meterología (SNM).

Passing showers continue to affect portions of northern and eastern PR, Vieques, Culebra & USVI.

