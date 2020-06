La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, someterá en una semana un proyecto a la Legislatura Municipal para cambiar oficialmente el nombre de la calle Fortaleza a la calle Resistencia.

Sostuvo que la ordenanza municipal reconocerá de esa forma el escenario de protestas que se llevaron a cabo en el verano de 2019 y que llevaron a la renuncia de Ricardo Rosselló a la gobernación, tras el escándalo del chat de Telegram.

"Esa es la forma en cómo el país la conoce desde el 2019", expresó Cruz.

Agregó que otra razón para el cambio de nombre busca que futuros inquilinos de la Mansión Ejecutiva, " incluyendo a la habitante presente (actual), recuerden que si la agenda que se refleja desde la fortaleza, no es del país, el pueblo tiene derecho a resistir, a manifestarse y a hacer que sus voces se escuchen".

"Se somete la propuesta para que lo que ya es conocido por todos como la calle de la Resistencia, sea oficialmente la calle de la Resistencia", agregó la también aspirante a la candidatura de la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD).

Ante la pregunta de si ese cambio no le resultaría un "arma de doble filo" hacia ella en caso de que llegara al puesto de gobernadora, Cruz manifestó que no porque sus "convicciones no cambian por la posición que ocupo".

"Aquel gobernador o gobernadora que no cumpla su palabra, que tome acciones que dividan al país, que firme proyectos en la oscuridad de la noche y no haga vistas públicas como el Código Civil y que mienta... tiene que saber que se va a encontrar con la resistencia de un país que ya despertó", dijo Cruz.

Por su parte, el presidente de la Legislatura Municipal de San Juan, Marcos Rigau, indicó que el proyecto seguirá el orden regular y se someterá esta semana, mientras que se mostró confiado en que será aprobado.

Señaló que lo ocurrido durante las manifestaciones del verano del 2019 luego se ha replicado en otras naciones de Latinoamérica y actualmente en varias ciudades de Estados Unidos, tras el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd por un policía blanco en Minnesota.

"Está pasando algo similar a lo que ocurrió aquí cuando el pueblo se tiró a la calle en contra de un gobierno que estaba atropellando al pueblo", dijo Rigau.