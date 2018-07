A solo días de cumplirse 10 meses del devastador paso del huracán María por la isla, la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico publicó anoche el borrador del plan de desarrollo económico y recuperación que se ha diseñado para hacer al país uno “más fuerte y resiliente”, informó el gobernador Ricardo Rosselló.

La publicación, disponible en la página cibernética de la agencia, se realizó para que el público en general pueda hacer comentarios sobre la propuesta que usaría la administración gubernamental como “hoja de ruta para la reconstrucción de nuestro amado Puerto Rico”, dijo el ejecutivo en su cuenta de Twitter.

Sería, además, “la punta de lanza para el desarrollo económico de nuestra isla”, añadió Rosselló.

El documento, de 394 páginas, fue publicado en inglés. Se le llamó “Transformation and Innovation in the Wake of Devastation: An Economic and Disaster Recovery Plan for Puerto Rico”. Incluye los retos y oportunidades que enfrenta la isla ante los problemas fiscales del gobierno y el devastador paso del huracán María, así como un sinnúmero de propuestas para mejorar la calidad de vida en Puerto Rico.

El ciclón pasó por la isla el 20 de septiembre de 2017 con vientos de 155 millas por hora. Provocó la pérdida de miles de residencias y estructuras, dejó el 100% de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) si servicio, devastó gran parte de la actividad económica de la isla, así como provocó la salida de miles de boricuas hacia los Estados Unidos.

Tras tal impacto económico y social de María, el informe dice que la visión futura será “reconstruir un nuevo Puerto Rico en el que reconozca las actuales y futuras necesidades de la población”.

Para lograr este propósito, indica el documento, se tendrían que cumplir cuatro metas durante un periodo de 11 años (2018-2028). Estas son enaltecer la resiliencia, reforzar la infraestructura del país, promover el desarrollo económico y fomentar una sociedad fundamentada en las necesidades del pueblo.

“Financiar la recuperación económica y de desastres de Puerto Rico requerirá recursos sustanciales: los costos totales se estiman en aproximadamente $125,000 millones para las inversiones de capital y las iniciativas estratégicas descritas en este plan. La recuperación necesita ser apoyada por múltiples agencias federales y programas no federales”, indica el plan de recuperación, que especifica que anualmente se deben designar $23,300 millones para cumplir con la meta.

“El camino será difícil, pero un futuro deslumbrante nos espera”, concluye el documento, al indicar que la puesta en acción del plan requiere paciencia.

Por otro lado, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción, Omar J. Marrero, explicó en declaraciones escritas que el plan de recuperación se creó por una directriz dada por el Congreso de los Estados Unidos en la Ley de Presupuesto Bipartidista de 2018 en el que se le asignaron fondos a la isla para atender la emergencia causada por el huracán María.

Dijo que se realizaron vistas públicas en Fajardo, Bayamón, Ponce y Mayagüez, donde recibieron el insumo de la ciudadanía, municipios, así como agencias estatales y federales.

“El gobierno de Puerto Rico considera que el esfuerzo de confeccionar el plan de recuperación es una oportunidad para reiterar la visión transformadora del gobernador en cuanto al futuro de la Isla, implementando soluciones que son rentables, y aprovechando las mejores prácticas para revitalizar nuestro crecimiento económico”, manifestó el funcionario.

Marrero informó que los interesados en opinar sobre el plan de recuperación tendrán hasta el 18 de julio para someter sus comentarios. Dijo que el documento se encuentra en la página cibernética de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico y que los comentarios deben ser sometidos en español o en inglés a través del siguiente correo electrónico: [email protected]