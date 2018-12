Para algunos, el tapón mañanero es el culpable de no poder dormir media hora más o de llegar al trabajo con el peor de los humores. Eso se complica si las carreteras que tienen que tomar están llenas de boquetes, los tramos son complicados o simplemente no hay otra opción para transportarse que no sea en auto. ¿Te suena familiar el panorama?

Los estimados de la Encuesta sobre la Comunidad 2017 del Censo sobre el viaje diario de los ciudadanos a su trabajo en Puerto Rico muestran que pasar mucho tiempo en el tapón no se limita solo al área metropolitana.

En promedio, los residentes de Toa Alta son los más que pasan tiempo en los tapones durante sus viajes diarios al trabajo, unos 41.4 minutos, superando por poco menos de un minuto a la ciudad de Nueva York, que se coloca en primera posición en Estados Unidos con 40.8 minutos.

Algunos pueblos como Ciales, Río Grande, Canóvanas y San Lorenzo ostentan tiempos promedios entre 35 y 38 minutos, mientras que en San Juan y Guaynabo, por ejemplo, los ciudadanos pasan 25.7 y 26.8 minutos, respectivamente.

El promedio en la isla -unos 29.2 minutos- se asemeja a ciudades como Los Ángeles, California, donde gastan en promedio 29.6 minutos diarios. El tráfico en Bayamón, 34.7 minutos diarios, podría compararse con el de Washington, que promedia 34.4.

Residentes de Vieques, Culebra, Añasco son los menos que pasan tiempo a diario en la congestión vehicular, al igual que vecinos de las ciudades de Eugene, Oregon; Corpues Christi, Texas; y Wichita, Kansas.

¿Te has preguntado si el tapón que pasas por las mañanas es el peor? Chequea los promedios de todos los municipios para que compares a continuación. (Espera unos segundos en lo que carga la tabla)