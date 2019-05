Anticipando su partida, el exgobernador Rafael Hernández Colón dejó escritas con su puño y letra las instrucciones sobre su velatorio, una hoja sin fecha que fue descubierta por la familia, relató su hijo José Alfredo Hernández Mayoral.

“Estos son instrucciones que descubrimos, están escritas mano de él. Si yo le fuera a poner fecha, yo diría que las habrá hecho para el mes de febrero, pero no tiene fecha”, expresó.

Hernández Mayoral compartió que la última voluntad de su padre es que sean sus hijos y nietos quienes carguen el féretro durante los actos fúnebres que se llevarán a cabo mañana y el sábado.

“Él ha puesto expresamente que solamente sus hijos y sus nietos sean los que carguen el féretro en todo momento”, indicó el licenciado.

El líder político pidió, además, que como parte de los actos el coche fúnebre hiciera una parada breve frente a la sede del Partido Popular Democrático (PPD), sin que haya discursos durante esa parada.

Pidió sobre su féretro “que no se exponga hasta el día siguiente en el Capitolio, que se haga una misa en La Catedral, que entonces se transporte a Ponce, deteniéndose brevemente y sin discursos frente al Partido Popular Democrático”.

El exgobernador Rafael Hernández Colón nació el 24 de octubre de 1936 en Ponce. Obtuvo su grado de Derecho en el 1959, mismo año que ingresó al Colegio de Abogados.

El exgobernador fun un ferviente defensor del Estado Libre Asociado durante toda su vida política.

En 1969 fue nombrado presidente del Partido Popular Democrático, cargo que mantuvo por unos 18 años.

En el 1968, fue electo senador por el PPD y en el 1969 fue nombrado como el sexto presidente del Senado.

Previo a fungir como gobernador, Hernández Colón fue nombrado como secretario de Justicia por el entonces gobernador Roberto Sánchez Vilella.

Hernández Colón fue electo gobernador de Puerto Rico por primera vez en el 1972.

Para el 1974, fue seleccionado como uno de los 150 Líderes Más Destacados del Mundo por la revista “Times”.

Fue reelecto a un segundo término en el 1984 y a un tercero en el 1988.

Como parte de su política pública durante sus años en la silla ejecutiva, Hernández Colón impulsó la Ley de Municipios Autónomos de 1991 con el fin de descentralizar los poderes del gobierno central.

Para el 80 aniversario del ELA, el exgobernador dijo que “el buen gobierno se tiene que ejercer con los instrumentos que provee el Estado Libre Asociado”, el cual es, según el exgobernador, ultrajado por el gobierno actual.

En el 1977, perdió la reelección a la gobernación tras ser superado por el novoprogresista Carlos Romero Barceló.

En 1979 desarrolló un plan estratégico para el desarrollo integral de Puerto Rico llamado La Nueva Tesis. (ELNUEVODIA.COM)

Su gobierno también estableció la Sección 936 al Código de Rentas Internas de Estados Unidos con el propósito de fomentar el desarrollo industrial de Puerto Rico.

Posee 10 Doctorados Honoris Causa de instituciones en Puerto Rico, Estados Unidos y España.

“Cuando un gobernador anuncia que no va a postularse para la reelección, pierde su efectividad y por lo tanto la autoridad que necesita para gobernar eficazmente”, sostuvo Hernández Colón sobre la decisión de García Padilla de no buscar la reelección.

Asimismo, respaldó ávidamente la candidatura a la gobernación de Alejandro García Padilla para el cuatrienio de 2012-2016 y defendió las decisiones de esa administración, así como a su reelección como gobernador.

Una bandera de Puerto Rico cubrió el cuerpo de Hernández Colón, que fue retirado de su hogar a las 10:07 a.m. para ser trasportado a la Funeraria Jackie Oliver en Ponce, donde sería preparado para las exequias.

El líder popular será expuesto mañana a las 9:00 a.m. en el Capitolio.

Hernández Mayoral sostuvo que el fallecimiento de su padre fue inesperado. Hernández Colón, gobernador de Puerto Rico durante doce años, confirmó el 6 de diciembre de 2018 su diagnóstico de leucemia.

“No se sabía con certeza cuándo esto iba a ocurrir, los doctores habían dicho, ‘esto llega (en) un momento que tú no sabes’, puede ser meses, puede ser semanas, puede ser días”, explicó.