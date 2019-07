El secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, rechazó hoy que la administración de Ricardo Rosselló tenga alguna responsabilidad en el clima de inestabilidad gubernamental que atraviesa el país y que ya se está impactando adversamente la economía y el turismo.

No obstante, Llerandi admitió que “no se puede minimizar” el impacto que tiene entre los comerciantes del Viejo San Juan la cancelación hoy, lunes, del atraco del crucero Empress of the Seas de la compañía Royal Caribbean.

“Ciertamente, esto tiene un impacto enorme (la cancelación del crucero). Eso son miles de visitantes que hoy venían a consumir en los negocios del Viejo San Juan y el impacto no se puede minimizar y, si es más de uno, es un golpe enorme a la economía”, señaló Llerandi durante una conferencia de prensa.

“Muchos negocios están cerrando temprano, otros no están abiertos y, pues, eso es un efecto colateral de este grupo, yo no quiero decir pequeño, pero que no era representativo de la mayoría que se estaba manifestando”, añadió.

A las 5:00 p.m. de hoy la mayoría de los comercios y lugares de comida estaban cerrados. Mientras, desde temprano el tráfico de vehículos y transeúntes no era el típico en una ciudad que diariamente es visitantes por miles de turistas locales y extranjeros.

“Esto, quizás, nos lleva a reiterar el llamado a que las manifestaciones que se realicen en el día de hoy (martes), se realicen mañana (miércoles), se realicen con cordura, porque tiene unos impactos colaterales en los cuales personas, que no son el gobernador de Puerto Rico (Ricardo Rosselló) que es el motivo de las expresiones, se ven afectadas tanto a nivel de propiedad como a nivel económico”, señaló.

A cuestionamientos de si entendía que la administración de Rosselló tenía cierta responsabilidad en los enfrentamientos suscitados entre la policía y manifestantes en San Juan durante la noche del lunes, Llerandi sostuvo que no.

“Yo no creo que debamos asumir responsabilidad porque le lanzaron piedras a los policías, yo no creo que debamos asumir esa responsabilidad”, respondió.

Pero, ¿no es el gobierno el que está creando esa inestabilidad?, le volvió a cuestionar El Nuevo Día.

“Bueno, si fuera así, ante cualquier descontento del pueblo que viniera una manifestación, que agredieran y porque no se vayan, yo agredo y se tienen que ir, viviríamos en una anarquía”, dijo.

“Tengo que decirte que, primero, en todas las administraciones ha habido reclamaciones de renuncias, en todas…hubo gobernadores que estaban acusados y nunc renunciaron y, de hecho, corrieron a la reelección”, agregó en referencia a las acusaciones federales que enfrentó el exgobernador del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal Acevedo Vilá.

“El verdadero Puerto Rico no es el que lanza piedras, el que agrede a policías, es el cuándo se indigna, sale a la calle y lo deja saber…yo creo, estoy seguro, que la vasta mayoría de Puerto Rico rechaza los actos violentos que acontecieron en el día de ayer”, expresó Llerandi.

Ante la negatividad de Rosselló de renunciar y si ello no abona al clima de inestabilidad del país, dijo que la representatividad de las personas está en las urnas.