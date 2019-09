9/14/2019: Heat advisory in effect from 11 am to 4 pm. Heat index between 108-112 F along northern central areas & San Juan metro.

Advertencia de calor en efecto de 11 am a 4 pm. Índices de calor entre 108-112 F a través del norte central y área metro de San Juan. #prwx #WRN pic.twitter.com/YH2GZRtOHa