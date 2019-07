El gobernador saliente Ricardo Rosselló recibió hoy a un grupo de feligreses del Concilio la Iglesia de Dios Inc. (Liddi) que llegaron hasta La Fortaleza para orar por el primer ejecutivo.

A su salida el pastor Eliseo Nieves indicó que Rosselló se encontraba “bien”, pero no quiso emitir comentarios adicionales sobre el estado anímico del primer ejecutivo.

“(Oramos) para que el Señor tome dirección del país y ayude en las decisiones que están por tomarse”, expuso el reverendo que estuvo por espacio de una hora con un grupo de cinco feligreses en el interior del Palacio de Santa Catalina.

Con la visita se confirmó que el primer ejecutivo se encuentra en la residencia. Desde el 16 de julio, el gobernador no hace ninguna aparición pública ni atiende a los medios de comunicación del país. Posteriormente, el lunes 22 de julio, Rosselló otorgó una entrevista a la cadena Fox. Mientras, el 24 de julio renunció al cargo -efectivo el próximo 2 de agosto- a través de un vídeo publicado en la red social de Facebook.

Rosselló también se ha mantenido bastante inactivo en las redes sociales. Su último mensaje escrito en su cuenta de Twitter fue para mostrar condolencias por el fallecimiento de un activista del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Hoy recibo con mucha tristeza la noticia del fallecimiento de Wilo Ramos Ferrer. No solo un gran amigo, sino un luchador incansable por la igualdad. Descansa en Paz hermano. — Ricardo Rosselló (@ricardorossello) July 28, 2019

“Sí, está tranquilo, pero la realidad es que nosotros vinimos a orar es lo único que pudiéramos expresarle”, agregó el reverendo que añadió que lo trataron “muy amable” y “con cordialidad".

“Nosotros simplemente vinimos a orar y a tratar de darle fuerzas. Fue lo que realmente logramos hacer”, puntualizó el pastor.

Por los pasados días, los portavoces de prensa de La Fortaleza, así como de algunos jefes de agencia, no han respondido a las peticiones de entrevista de los medios del país. No se conoce nada sobre el proceso de transición y todavía sigue siendo incierto quién ocupara la gobernación, pues aunque la Constitución establece que le corresponde al titular de Justicia, ante la ausencia de un secretario de Estado, Wanda Vázquez ha dicho que no está interesada en ocupar la posición.