Una residente del condominio Vicente Geigel Polanco, en Isabela, reportó el avistamiento de un objeto desconocido redondo que cayó del cielo y luego impactó el suelo, informó la Policía.

La mujer, identificada como Evelyn De La Cruz, relató a las autoridades que observó el momento en el que un objeto negro cayó en la grama. Acto seguido, le dio una patada y el material se dividió en dos pedazos, según la información preliminar.

No obstante, pese a que se reportó el incidente a las autoridades, todavía no está confirmado si el objeto es un meteorito.

Según el vicepresidente de la Sociedad de Astronomía del Caribe, Eddie Irizarry, se recibieron varias llamadas de personas que mencionaron algo que supuestamente cayó del cielo.

Esto, aseguró Irizarry, "no es consistente con las características de los meteoritos".

"Entendemos que existe la posibilidad dado al caso que tuvimos eventos corridos de avistamientos en el cielo", dijo en entrevista con El Nuevo Día. "Hay probabilidad de que alguien pueda relacionar algún evento que vean con algo que cayó del cielo", añadió.

Sin embargo, el vicepresidente de la Sociedad aclaró que este incidente en particular no fue así y que están seguro de que no fue un meteorito luego de recibir varias imágenes e investigar por separado.