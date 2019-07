Un aire diferente se siente esta mañana en las calles del Viejo San Juan, luego de que al filo de la medianoche el gobernador Ricardo Rosselló Nevares decidiera renunciar al cargo sumido en los escándalos causados por un chat en la aplicación de mensajería Telegram y los arrestos por corrupción, expresaron residentes y empleados de la antigua zona amurallada.

No había rastro de manifestantes, exceptos los graffitis que dejaron escritos en cada esquina, principalmente en la entrada de la catedral San Juan Bautista.

Sin embargo, al igual que en los pasados días de manifestaciones, los empleados del municipio de San Juan se dedicaban a la limpieza de las calles a manguera y a pintar las paredes.

Ante la calma que se experimentaba, una residente del Viejo San Juan, Indira Colón, decidió salir a dar un paseo con su pequeña hija de 11 meses.

“La mañana ha estado tranquila. Como todas las mañanas, el municipio limpiando y organizando todo. Pero, se siente un aire más tranquilo que en los otros días”, dijo la mujer.

Colón afirmó que se siente feliz por la renuncia del ejecutivo, la cual será efectiva el viernes, 2 de agosto, a las 5:00 p.m.

“El pueblo demostró un precedente de que nosotros somos los que mandamos. Además de eso, yo que soy residente del Viejo San Juan puedo dormir tranquila que todo va a estar bien y va a seguir mejorando la cosa, no solo en San Juan, sino en el pueblo completo”, señaló, al indicar que todavía falta batallar en contra de la corrupción.

En las paredes de los antiguos edificios, entretanto, habían escritos mensajes relacionados a la petición de renuncia que se hicieron por las pasadas dos semanas de forma multitudinaria en contra del saliente gobernador. También se apreciaron algunos en alusión a su inminente salida de La Fortaleza.

“Bye Rata” y “Ricky, que Dios te perdone. El pueblo no lo hará”, eran algunos graffitis que se encontraban escritos en las paredes y plafones colocados en las ventanas de cristal de los edificios.

Indignados por el vandalismo en la catedral

La catedral de San Juan lucía como una de las que más sufrió con los actos de vandalismo registrados durante la noche. Allí, en las escalinatas, se ubicó un DJ y tocó música de reguetón como parte de una actividad de perreo combativo.

“Primer gobernador derrotado” y “Muerte a la autoridad” eran dos de los mensajes que se destacaban en las paredes de una iglesia, que a las 8:00 a.m. ya se encontraba abierta.

“Repudiamos la falta de respeto a la Catedral de San Juan porque la catedral representa los valores trascendentes de... Posted by Catedral de San Juan Bautista on Wednesday, July 24, 2019

Un empleado de La Fortaleza que pasaba por el lugar comentó en voz alta que “eso no me gustó. Que escriban otra cosa, excepto la catedral”.

El padre Benjamín Pérez Cruz, a cargo de la catedral, sostuvo estar “indignado” por la “falta de respeto” de los manifestantes de realizar una actividad de perreo, en la que se observó a mujeres en poca ropa y realizando bailes obscenos, en las escaleras de una iglesia.

“Esto es bien indignante de verdad. A mí personalmente me ha ocasionado mucho dolor, pues la falta de respeto es inmensa. No se justifica. He recibido muchas llamadas desde anoche de la gran preocupación de las personas. Esto no tiene nombre. No sé ni cómo explicarlo”, sostuvo.

“Ha sido una falta de respeto bien grande y hacia el templo, que es la catedral, por lo que representa la catedral”, insistió en otra ocasión.

Dijo que esta mañana ya tienen personal pintando las paredes y han expuesto el Santísimo en el Altar de la Patria para que los feligreses puedan unirse en oración.

“Es momento de unirnos en oración. Es lo más que podemos hacer en este momento”, señalo el sacerdote.

A los manifestantes, “les pido que recapaciten, porque de esta manera que han hecho esto, esto no rinde ningún fruto y de esta manera tampoco llegamos a ningún lugar. Deben ser conscientes y dialogar”.

Pérez Cruz también informó que durante el día organizará un “acto de reparación por lo ocurrido anoche”. Todavía no se ha seleccionado la fecha para este evento.

Entretanto, mientras se bebía un café, un trabajador del Viejo San Juan relató que la mayor preocupación que tienen los comerciantes de la zona es si continuarán las manifestaciones y los graffitis en la antigua zona.

“Es cuestión de estética, de volver a pintar las paredes y arreglar, para que todo se vea como antes era”, dijo preocupado Mario Rosa.

El hombre manifestó estar complacido por la renuncia del gobernador.

“Fue perseverante la lucha. Lo único a lo que me opongo es cuando se van a los extremos y comienza el vandalismo. Yo entiendo que las protestas deben ser con una dirección de lograr algo, pero sin tener que violentarle el derecho a los demás”, señaló.

Por otro lado, a las 7:00 a.m. se realizó frente al Capitolio la primera manifestación del día. Fue una actividad de yoga en la que los participantes vistieron de blanco.

Shanti Ragyi, de la Escuela de Artes Místicas y quien estuvo a cargo de la primera parte del evento, informó que “estábamos celebrando la paz”.

“Recogimos la energía de un nuevo día lleno de sol, de esperanza y de luz, de manera que sintamos bienestar después de días de mucha tensión. Así que la idea es que recuperemos el sentido de que es posible estar sano, ser felices y vivir en paz”, precisó la maestra de yoga, quien agradeció a Rosselló Nevares la renuncia.

¿Cómo amaneció La Fortaleza?

Dentro de La Fortaleza se vio a los empleados administrativos entrar y salir de las distintas oficinas. No había disponible ningún portavoz del gobierno para hacer expresiones.

En términos de seguridad, se apreció una menor cantidad de efectivos del Negociado de la Policía. Sin embargo, el teniente coronel Pedro Sánchez, informó que estaban preparados para enfrentar nuevas manifestaciones, de ocurrir durante el día de hoy.