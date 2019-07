A horas de unas intensas manifestaciones que se suscitaron ayer en el Viejo San Juan, el gobernador Ricardo Rosselló reiteró que terminó su proceso de introspección y determinó seguir ejerciendo su cargo, mientras continúa sosteniendo reuniones con jefes de agencia y funcionarios porque para él es "es importante para mí que el gobierno continúe trabajando”, sostuvo en su mensaje al país desde el Salón del Té de La Fortaleza.

“Sí, he tenido un proceso de introspección y en ese proceso de evaluación y pensamiento mi determinación ha sido seguir trabajando por Puerto Rico”, indicó Rosselló, al también reiterar que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) no lo ha entrevistado y tampoco a su esposa, la primera dama Beatriz Rosselló.

"Muchas cosas se discutían en el chat, lo cierto es que nosotros hemos hecho unas evaluaciones completas y hemos visto que no hay ilegalidad", aseguró.

Sigue las incidencias

Aunque el gobernador no especificó nombres sobre quién pertenece al equipo de trabajo que evaluó el contenido del chat para determinar si hubo o no alguna ilegalidad, indicó que entre ellos no estaba la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.

“Lo cierto es que de manera interna se le pido la opinión a unos abogados privados externos, es simplemente un trabajo que se ha llevado a cabo”, contestó el gobernador cuando se le preguntó quién había realizado el análisis.

El mandatario comenzó su mensaje con un resumen de las acciones tomadas por el Departamento de Seguridad Pública durante las protestas que se tornaron violentas. “Yo sé que fueron momentos de alta tensión, pero (los agentes) juraron defender la ley y el orden en Puerto Rico y cumplieron su misión”, sostuvo.

“Durante estos días además de estos eventos que reconozco su importancia y magnitud es importante para mí que el gobierno continúe trabajando”, señaló Rosselló.

Aunque se convocó a la prensa para las 9:30 a.m., el mensaje tardó poco más de una hora en comenzar.

Se informó que luego del mensaje, Rosselló Nevares liderará una reunión del equipo de trabajo que atiende la recuperación de Puerto Rico tras el paso del huracán María en el 2017.

Los pedidos generalizados de renuncia ocurren luego tras la divulgación de 889 páginas un chat del mandatario y once de sus más estrechos colaboradores, todos hombres- donde se aprecia desde burlas, mofas y comentarios sexistas y homofóbicos hasta órdenes quepodrían configurar delitos.

A la indignación por los comentarios del chat, se suman los casos de corrupción que destapó el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) la pasada semana y que terminó en los arrestos de la exsecretaria de Educación Julia Keleher y la extitular de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila, así como el contratista Alberto Velázquez Piñol.

La protesta que se extendió hasta la madrugada fue convocada por diversos sectores y tuvo la participación de organizaciones culturales, sindicatos, artistas y grupos feministas, entre otros. Ha trascendido que para hoy y mañana se esperan nuevas manifestaciones, incluyendo una el miércoles convocada por el cantante Residente desde el Capitolio hasta La Fortaleza. EL trapero Bad Bunny también ha dicho que participará con el pueblo que se ha movilizado a las calles.