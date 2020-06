La abogada y candidata a senadora por acumulación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, hizo un llamado esta noche a la unidad del país y a la lucha en contra de todo tipo de discrimen por raza, color, orientación sexual, o identidad de género, entre otros, luego que haber sido objeto de comentarios racistas.

“No quiero que me vean como víctima que no voy a hablar de mí. Llevo muchos años en la vida pública, no me tengo que esconder ni disfrazarme para hablar”, expresó Rivera Lassén, quien sido parte durante décadas de luchas femininistas y de la comunidad LGBTTIQ, además de ser la primera mujer negra en presidir el Colegio de Abogados y Abogadas.

“Creo en la fuerza de la diversidad, en vernos con respeto en lo que somos diferentes y lo que desde ahí aportamos en la construcción de un país inclusivo, que nos incluya a todos, a todas y a todes”, sostuvo en un mensaje transmitido en vivo por redes sociales durante el cual rechazó nombrar el programa de televisión en el cual fue atacada.

?? EN VIVO | Mensaje especial de la Licenciada Ana Irma Rivera Lassén presidenta y candidata al senado por acumulación por el Movimiento Victoria Ciudadana. Posted by Rivera Lassén Senadora por Acumulación on Sunday, June 14, 2020

En la edición de viernes del programa “La Comay”, transmitido por MegaTV, Antulio “Kobbo” Santarrosa hizo referencia al apoyo que recibió de su partido la candidata a la gobernación por el MVC, Alexandra Lúgaro, luego que el titiritero discutiera una demanda por discrimen radicada por una exempleada contra la empresa que Lúgaro dirigió y que fundó su madre. Santarrosa empleó estereotipos racistas al comentar sobre las actuaciones de Rivera Lassén como presidenta del MVC, al conjeturar que Rivera Lassén se referiría a Lúgaro como “amita” o “mi niña” cual si fuera una esclava hablando a su amo.

A lo largo del fin de semana, organizaciones políticas y cívicas e individuos -como la alcaldesa de San Juan y aspirante popular a la gobernación, Carmen Yulín Cruz- se expresaron en solidaridad con Rivera Lassén. Asimismo, en redes sociales tomó fuerza un llamado para boicotear el programa La Comay, el cual en 2013 fue cancelado tras un movimiento de rechazo detonado por expresiones homofóbicas hacia una víctima de asesinato.

Rivera Lassén lamentó que este acto “de odio” se haya reportado en momentos en que miles y miles de personas en Estados Unidos y alrededor del mundo protestan contra el asesinato de George Floyd, un hombre negro, a manos de un policía blanco y en pleno mes de Orgullo Gay.

“Hay que actuar de manera proactiva para que la gente sienta que en sus espacios de trabajo, deescuela, y otros, sean libres de misoginia, homofobia, lesbofobia, transfobia, racismo, xenofobia y cualquier otra forma de discrimen”, señaló Rivera Lassén.

Entidades como el Comité Amplio en Búsqueda de la Equidad (CABE) y el Movimiento Amplio de Mujeres, entre otros, exigieron la cancelación inmediata del programa.

“En estos momentos en que el mundo entero reclama el cese del racismo anti-negro y de la violencia de estado que lo promueve y protege, no podemos hacer silencio ante los ataques racistas que ha sufrido esta valiosa compañera”, manifestó, en declaraciones escritas, la organización Taller Salud.

"Aspiramos a una sociedad inclusiva y que respete, acoja, proteja y celebre la diversidad como pilar fundamental para la paz y la sana convivencia. El referido personaje representa todo lo contrario", añadió el licenciado Luis “Conti” Rivera, portavoz de CABE.

La presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, Mabel López Ortiz, sostuvo que expresiones racistas hechas en forma de “broma” y “mofa” son una señal de que el racismo no se ha superado en Puerto Rico.