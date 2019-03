El gobernador Ricardo Rosselló Nevares declaró que la negativa de la Agencia Federal deManejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) de cubrir los gastos de un grupo de patólogos que asistirían temporeramente en los trabajos del Negociado de Ciencias Forenses (NCF) demuestran nuevamente el trato desigual que recibe Puerto Rico de parte del gobierno estadounidense.

Rosselló Nevares indicó que no ha recibido todavía la notificación de FEMA denegando la petición de su administración gubernamental. No obstante, una copia de la carta, reseñada esta mañana por este diario afirma que el director de la División del Caribe de FEMA, Michael Byrne, establece que la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia no demostró la existencia de una amenaza inmediata asociada al desastre que causó el huracán María en Puerto Rico.

“Por qué negarle esto a Puerto Rico después de una catástrofe. Es lo mismo que pasa con fondos Medicaid y con la extensión de los alivios del PAN (Programa de Asistencia Nutricional). Tenemos que erradicar esa desigualdad”, reiteró Rosselló Nevares en una conferencia de prensa en La Fortaleza.

El mandatario indicó que el Departamento de Salud federal está listo para destacar temporeramente los recursos que necesita el NCF. De hecho, indicó que los patólogos y técnicos que necesitan podrían llegar tan rápido como en una semana si el gobierno federal aprueba cubrir los gastos. Indicó que la misma solicitud que se le hizo a FEMA, se elevó ante el Departamento de Seguridad Interior y el propio Departamento de Salud estadounidense.

Desde el paso del huracán María en 2017, el NCF ha estado involucrado en múltiples controversias debido a la acumulación de cadáveres, la falta de personal, la reducción presupuestaria y los cambios en su jefatura, entre otros.

Por otro lado, el gobernador minimizó las tardanzas que se han registrado el inicio de los entrenamientos de los nuevos cadetes que, una vez sean entrenados, se convertirán en los nuevos agentes de la Policía de Puerto Rico.

El problema de fondo es que la Policía no ha logrado completar las evaluaciones de los aspirantes a la nueva clase de la Academia de la Policía. Pese a haber recibido más de 900 solicitudes solamente se ha completado la evaluación de poco más de 160 casos y juramentado a 41 cadetes.

“Si tenemos un poco de tiempo más vamos a aumentar (la cantidad de cadetes en) la academia. No hace sentido empezarla ahora”, sostuvo Rosselló Nevares. No explicó por qué el gobierno ha demorado tanto en estas revisiones de los candidatos.

Reacciona sobre apelación de la Junta

El gobernador reaccionó también a la determinación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de apelar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos la determinación del Primer Circuito de Apelaciones en Boston que declaró inconstitucional los nombramientos de los siete miembros con voto del organismo fiscal.

Ejecutivo indicó que, bajo este nuevo escenario legal, se congela el término de 90 días provisto en la decisión para corregir las deficiencias en los nombramientos. Esto pondría a que el proceso judicial se extienda más allá de finales de agosto, momento en que, de todos modos, la Casa Blanca tenía que actuar el tema de la composición de la JSF porque expira el periodo de tres años de los funcionarios actuales.