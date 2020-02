"¿No te bastan los 56 (cuartos de aislamiento)?"

Así le respondió la epidemióloga del Estado, la doctora Carmen Deseda, al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Juan Oscar Morales, cuando éste le cuestionó si había considerado habilitar los cuartos de aislamiento disponibles en el Hospital Universitario Doctor Ramón Ruiz Arnau (HURRA), en Bayamón, para atender cualquier posible caso de coronavirus en la isla.

Previo a la pregunta del representante, Deseda había informado que el Departamento de Salud contaba con 56 salas de aislamiento a través de la isla para atender casos sospechosos. “Mi contestación es que no, que para mí no son suficientes. Yo creo que mientras más cuartos tengamos identificados, aunque no los utilicemos, mejor”, señaló Morales.

“Se contemplarán más hospitales según surja la necesidad, pero en este momento estamos seguros de que estamos contando con el número adecuado”, insistió Deseda.

El intercambio entre ambos se dio durante la celebración de una vista pública de la Comisión de Salud en la que se atendió la Resolución de la Cámara 1358 que investiga el protocolo y las medidas que ha tomado la agencia para prevenir posibles contagios. El secretario de Salud, Rafael Rodríguez, quien había sido citado para la vista pública mediante comunicación escrita -de la cual El Nuevo Día obtuvo copia- se ausentó al alegar que no tenía claro que su comparecencia era necesaria, informó Morales.

Hoy, según números del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), se han reportado 17,489 casos de coronavirus, lo que representa un alza de sobre 3,000 casos entre el informe ayer. “De esos 17,489 casos, al 3 de febrero, 17,306, o sea el 99.8%, son en China y de las muertes, que son 362, 350, son en Wuhan”, detalló Deseda.

Una vez más el Departamento de Salud, tal y como hizo en expresiones previas el secretario, descansó en el hecho de que en Puerto Rico no hay viajes directos hacia China. “Creo que estamos bastante distantes de China y nosotros no tenemos un acceso directo con líneas aéreas que entren a China”, sostuvo Deseda.

Durante la vista pública, Deseda indicó, a preguntas del representante, que una copia de las guías preliminares de acción, detección y reporte de casos de coronavirus fueron entregadas a cada administrador de hospitales. El documento no fue discutido entre las partes, lo que levantó preocupación en Morales.

“Si hay alguna duda, quién mejor que el Departamento de Salud para clarificar”, señaló el representante.

Tampoco quedó claro cuántos cuartos de aislamiento ha inspeccionado la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (Sarafs).

André Ojeda Ojeda, director interino de la división de Instituciones de Salud, reconoció que Saraf no ha inspeccionado los 68 hospitales del país en los últimos dos años. Acto seguido, Deseda indicó que “no necesito tener todos los hospitales con aislamiento”. “Diez hospitales, en caso de que surjan más casos, es suficiente”, subrayó Deseda.

“Yo esperaba que me dijeran que todos los cuartos se fueron a inspeccionar, que me fueran en detalles de cuántos cuartos tenemos en Ponce, Humacao y San Juan y que esos cuartos inspeccionados”, señaló Morales en un aparte.

Otra pregunta que quedó sin responder es con cuántas personas adiestradas cuenta la agencia para recolectar y transportar cualquier prueba sospechosa que necesite ser enviada a las oficinas del CDC en Atlanta.

Durante su alocución el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara, Denis Márquez, argumentó que la Ley 81 de 1912 -que establece la responsabilidad de las instituciones médicas a reportar al Departamento de Salud ciertas enfermedades- no estipula la necesidad de que los hospitales privados adopten algún tipo de protocolo.

“El artículo 28 no habla de que los hospitales privados tienen alguna obligación…este artículo es de 1935, nunca ha sido enmendado y en ningún sitio…me habla de protocolos ni de la obligación en ley de esos hospitales privados de adoptar un protocolo”, dijo Márquez.

Deseda argumentó la existencia de la orden administrativa 358 -la cual no es revisada desde el 2016- que requiere el reporte inmediato de casos de ciertas enfermedades y establece unos criterios, los cuales, subrayó Márquez, no emanan de la ley.