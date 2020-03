El nuevo secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, anunció este lunes el despido de Mabel Cabeza, ayudante ejecutiva de la agencia y jefa de personal bajo el mandato del destituido secretario, Rafael Rodríguez Mercado.

Cabeza es la persona señalada por la ex secretaria interina del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo, como responsable de un manejo irregular de cientos de pruebas para detectar el coronavirus en medio de la crisis y manejo de la enfermedad en Puerto Rico. Quiñones de Longo reveló además que aunque removió a Cabeza de sus funciones una vez fue cesanteado Rodríguez, de La Fortaleza la llamaron para indicarle que era una persona “indispensable” para la operación en Salud.

“Me hicieron firmar una carta para destacarla en Fortaleza”, aseguró Quiñones de Longo en entrevista el sábado con Jay Fonseca. “Mi integridad personal y profesional no me permite trabajar en circunstancias que yo no veo transparencia”.

Luego del anuncio del despido en Salud, La Fortaleza aseguró a este medio que el destaque de Cabeza en La Fortaleza quedaba sin efecto.

"Dado a que ella era empleada de Salud. La determinación de recursos humanos es de Salud como autoridad nominadora”, manifestó la secretaria de Prensa, Mariana Cobián, en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

Quiñones de Longo reveló igualmente en entrevista con El Nuevo Día que Salud está siendo investigado por las autoridades federales.

González Feliciano indicó, por su parte, que se estarán revisando también todos los contratos que mantiene la compañía Manpower con el Departamento de Salud.

“Luego de analizar lo que se ha ventilado públicamente y a tenor a lo anunciado en el día de ayer por la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, hacemos público el despido de la ahora exempleada de nuestro Departamento, relevándola de todas sus funciones efectivo inmediatamente. Durante las vistas de confirmación, aseguré que estaría evaluando todo lo concerniente al Departamento, y este es el primer paso que damos hoy”, destacó González Feliciano en un comunicado de prensa.

El secretario de Salud adelantó que ha impartido instrucciones para que se verifique el 100 por ciento de los contratos que mantiene la Compañía Manpower con el Departamento, en términos de los empleados que han sido contratados por la agencia, lo que se hará bajo su supervisión.

Añadió que esto incluye el salario adjudicado a cada empleado por contrato, para que sea conforme a las tareas que realiza, mientras se revisará que cada uno de estos cumpla con los requerimientos de la plaza.

“He visto los señalamientos que han salido en los medios de comunicación y bajo mi administración, velaremos para que todos los procesos, pasados y futuros, se realicen conforme a las leyes y que sean consistentes con todo lo estipulado en la Ley de Ética Gubernamental. En mi administración, no habrá espacio para contrataciones que no se den dentro del marco de la ley”, aseguró el galeno.

Una investigación del Centro de Periodismo Investigativopublicada el 14 de marzo reveló que Manpower ha sido utilizada por administraciones de gobierno de ambos partidos principales – Partido Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático – para evitar seguir las reglas de contratación de Salud y la Ley de Ética Gubernamental, un mecanismo que habría permitido la contratación de familiares y amigos en la agencia con sueldos mayores a las escalas internas. Una de esas contrataciones correspondería a Lumary Cabeza, hermana de Mabel Cabeza.

“Como sabemos, estamos en un momento donde se ha pedido prudencia y recorte de gastos dentro de todas las agencias de gobierno, y el Departamento de Salud no es la excepción. Mantendremos aquellos que sean estrictamente necesarios para el funcionamiento de la agencia.

El secretario de Salud enfatizó que todo se hará con la seriedad y premura que esto requiere.