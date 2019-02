El Servicio Nacional deMeteorología (SNM) espera para hoy, domingo, aguaceros pasajeros a través de la región con condiciones marítimas peligrosas y fuertes vientos.

“Una alta presión superficial permanecerá al norte de la región. Luego, a principios de la próxima semana, otra alta presión en la superficie se moverá hacia el este a través del Atlántico y al norte del área local”, advirtió el SNM.

Estas características provocarán que durante los próximos días los vientos fuertes del este deterioren las condiciones marítimas.

Por la noche, se extenderán los aguaceros pasajeros.

La máxima se mantendrá en los 83 grados Fahrenheit y la probabilidad de precipitación será de un 10%.

Mientras, una superficie de alta presión al norte provocará hoy condiciones marítimas peligrosas en la mayoría de las aguas locales.

Un riesgo moderado de corrientes marinas sigue vigente a través de la mayoría de las playas del norte de la isla. Por lo tanto, la agencia emitió una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas.

El oleaje en el Atlántico se mantendrá de cinco a siete pies mientras en el Caribe de cuatro a ocho pies.