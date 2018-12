Las condiciones del tiempo estarán mayormente estables para el día de hoy con alguno que otro aguacero para sectores del noroeste y el interior de la isla, informó hoy el Servicio Nacional de Meteorología.

Según el meteorólogo Ernesto Rodríguez, una alta presión provocará tiempo favorable aunque podrán observarse breves periodos de lluvia.

“Los vientos alisios arrastran algunos aguaceros breves hacia sectores del este de Puerto Rico, pero en general, la humedad está más baja de lo normal y se espera que lo aguaceros arrastrados por el viento comiencen a disminuir ya para media mañana”, indicó Rodríguez.

Se espera que este patrón de aguaceros dispersos para el este continúe mañana, aunque las condiciones se mantendrán mayormente favorables.

Para la tarde de hoy, aguaceros dispersos podrán formarse en sectores del oeste, para los pueblos de Mayaguez, Las Marías, Añasco y Hormigueros. No se esperan acumulaciones de lluvia ni tronadas.

En cuanto al riesgo de corrientes marinas, al momento se encuentra moderado para la mayoría de las playas del norte, algunas playas del noroeste y sur, Vieques y Culebra. Se pronostica que aumentará a alto el riesgo para mañana en playas de la costa norte y Culebra debido a una pequeña marejada del norte.

Friday afternoon: Showers possible across the local area. Viernes en la tarde: Aguaceros posibles a través del área local. #prwx #usviwx pic.twitter.com/1uYmIivpLa