Los vientos del noroeste hasta 20 millas por hora continuarán dominando las condiciones del tiempo de hoy, mientras el área oeste de la isla podrá experimentar aguaceros durante la tarde, informó esta mañana el Servicio Nacional de Meteorología.

Las lluvias que se esperan para hoy serán producto de los efectos locales y el calor diurno, ya que una alta presión aún predomina sobre la región.

“No se espera que dejen acumulación de lluvia significativa ni inundaciones significativas”, indicó la meteoróloga Lee Ann Inglés.

Ya para mañana, el patrón será similar al viernes, aunque se espera un leve aumento en la humedad. Durante la mañana, podrían experimentarse aguaceros en la mitad este de la isla y en la tarde se generarían al oeste.

Según el SNM, el patrón de lluvia es el esperado para esta temporada seca, que culmina el 15 de este mes.

“Abril es un mes de transición, no es tan seco como marzo, estamos entrando en la temporada de lluvia que ya se empiezan a sentir los efectos locales sobre la isla y eso pudiera generar un poco más de lluvia”, explicó.

Friday afternoon: Scattered showers are expected across western PR. Small craft should exercise caution.

Viernes en la tarde: Se esperan aguaceros dispersos a través del oeste de PR. Operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución. #prwx #usviwx pic.twitter.com/hsBlKAcLUE — NWS San Juan (@NWSSanJuan) April 5, 2019

Ayer, el Monitor de Sequía de Estados Unidos informó que la sequía moderada se redujo a un 10.35%, lo que representa una disminución de 20.03% en comparación con el último informe de marzo. El 59.37% continúa bajo condiciones anormalmente secas.

El embalse de Guajataca se mantiene con un nivel de ajustes operacionales a una altura de 188.22 metros. Los embalses de Cidra y Toa Vaca se mantienen en el nivel de observación con 401.80 metros y 147.99 metros, respectivamente.

La represa se mantendrá bajo un ajuste operacional hasta que alcance una altura optima de 191.5 metros, nivel máximo operacional establecido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos después del paso del huracán María en el 2017.

De otro lado, un riesgo alto de corrientes marinas provocará un oleaje en el Atlántico y el mar Caribe estará de 4 a 6 pies.

También está en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas, por lo que se aconseja a ejercer precaución.