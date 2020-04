Mira la transmisión en vivo aquí:

Confrontado con un audio de la ex secretaria auxliar del Departamento de Salud, Adyl Rosa, indicando que fue el "task force" médico de coronavirus el que le recomendó que comprara las pruebas rápidas de COVID-19 a Apex General Contractors, el coordinador general de ese grupo médico, el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, indicó que él no sabía que las pruebas correspondían a dicha compañía.

Aseguró que solamente recibió la información de parte de Rosa de que había una propuesta de 1 millón de pruebas, a $38, que podían estar en cinco días en Puerto Rico, de las aprobadas por la FDA, pues "yo le dije, dale pa' lante".

"A mí me presentaron un millón de pruebas, a 38 pesos, en cinco días y de las buenas, yo no tuvo ninguna objeción a que las compraran. Yo no sé qué compañía son, ni conozco a los suplidores ni conozco quien esté ahí", recalcó durante su comparecencia ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes como parte de la investigación de la compra de las pruebas.

Rodríguez Quilichini también sostuvo que, contrario a lo que dijo Rosa, desconocía que el representante de Apex, Juan Maldonado, era quien había sometido una propuesta que él "recomendó" luego que se aceptó. "En mi teléfono no tengo ninguna propuesta", defendió.

Identifica a Mabel Cabeza como una de las responsables de las compras

Por otro lado, identificó a Mabel Cabeza, quien fue la mano derecha del exsecretario de Salud, Rafel Rodríguez Mercado, como una de las responsables de realizar las compras en esta agencia durante la emergencia asociada a la pandemia.

"El equipo de compras que nosotros conocimos fue la señora Adil Rosa, Mariel Rivera y la señora Cabeza. Ese era el equipo de compras asignado", sostuvo. Rivera se desempeña como analista de compras de Salud.

Indicó que la participación del "task force" se limitaba a notificar al Departamento de Compras de esa agencia "de que hacen falta pruebas".

Juan Salgado no acude a la vista

Entretanto, el doctor Juan Salgado, que también integra el grupo que asesora a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, debía acudir a la vista pública que está programada para comenzar a las 10:00 a.m., pero su representante legal, el licenciado Pedro Ortiz Alvarez, notificó que su cliente no comparecerá ante los legisladores.

En una carta dirigida al presidente de la comisión, el representante Juan Oscar Morales, el abogado indica que el médico está dispuesto a acudir a la Cámara, pero que antes ha solicitado asesoramiento sobre el proceso.

Se espera que el doctor William Méndez, quien llegó junto a su abogada Tamara Rosa, también testifique ante la comisión.

También se presentaron otros galenos como Pablo Rodríguez, Marcia Cruz y Elba Díaz Toro. El grupo de médicos, y los testigos, fue movido a un salón del anexo de la Cámara en espera por la llegada del presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Oscar Morales.

“Puedes preguntarle al grupo”, contestó Rodríguez Quilichini cuando se le preguntó por qué tantos integrantes del "task force" se presentaron a la vista.

“Estamos trabajando, o vinimos aquí para apoyar el esfuerzo que ha hecho este "task force" en beneficio del propio pueblo de Puerto Rico”, sostuvo Pablo Rodríguez al contestar la misma pregunta.

El también director de Hospital de Trauma del Centro Médico guardó silencio cuando se le preguntó por qué sugirió que los miembros del grupo asesor médico no atendieran a los medios de la prensa, como se desprende de una hoja de anotaciones de una reunión del "task force" celebrada el 31 de marzo.

Las figuras de Rodríguez Quilichini y Salgado han sonado varias veces en los testimonios de los pasados funcionarios que han acudido a las vistas.

Por ejemplo, la analista de compras del Departamento de Salud, Mariel Rivera, vinculó al “task force” con la adquisición de las pruebas rápidas, mientras que la exsecretaria auxiliar de esa agencia, Adyl Rosa, señaló directamente al director del grupo médico como quien presuntamente ordenó tramitar la compra de los exámenes.

Entretanto, unas hojas de las anotaciones de los encuentros del grupo, a las que tuvo acceso El Nuevo Día, también muestran detalles sobre su injerencia en la distribución de pruebas diagnósticas.

Sin embargo, el protocolo de funciones del “task force”, aprobado el 2 de abril, sostiene que sus miembros no realizarán cotizaciones de ningún equipo o material, no atenderán propuestas de vendedores, ni participarán en la selección de vendedores, ni en las negociaciones de precio y no participarán en órdenes de compra.

Estos exámenes no llegaron a Puerto Rico luego de que el gobierno tuvo que cancelar la orden de compra por un supuesto incumplimiento de contrato. Este medio reportó que Apex no tenía en experiencias de salud y que tampoco tenía relación con una empresa australiana que era quien le vendería los exámenes.

✉ Email Segundo Rodríguez | Rector del Recinto del RCM de la UPR. Trabaja en el Centro Médico como cirujano especializado en cáncer de colon. Es subespecialista en cirugía colorrectal de la Universidad de Nueva York.

Juan Carlos Reyes | Catedrático y dirige el Departamento de Bioestadística y Epidemiología de la Facultad de Ciencias Biosociales y Escuela Graduada de Salud Pública del RCM.

Pablo Rodríguez | Catedrático del Departamento de Cirugía del RCM. Dirige el Centro de Traumas de Puerto Rico desde 1999. Es el “chairman” del Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos.

Guillermo J. Vázquez | Infectólogo, catedrático y dirige el Departamento de Microbiología y Zoología Médica del RCM de la UPR. Hizo una especialidad en Medicina Interna y subespecialidad en Enfermedades Infecciosas en el Medical College of Virginia.

Luis Carlos Torrellas | Se graduó de Medicina del RCM de la UPR y luego hizo su entrenamiento en Neumología y Cuidado Crítico en el Hospital Presbiteriano de Nueva York. Es director médico del Hospital Menonita, en Humacao.

Humberto M. Guiot | Catedrático asociado del Departamento de Medicina del RCM, donde también es profesor conjunto del Departamento de Microbiología y Zoología Médica. Es decano asociado de Asuntos Académicos de la Escuela de Medicina del RCM.

Jorge Falcón | Decano asociado de Educación Médica Graduada del RCM. Hizo su doctorado en medicina en la Ponce School of Medicine. Hizo su residencia en Medicina de Emergencia en el Hospital de la UPR en Carolina.

Wanda Maldonado | Catedrática y decana de la Escuela de Farmacia del RCM. Obtuvo un doctorado en Farmacia de la Universidad deMaryland. Se destaca en la enseñanza clínica en el Hospital Universitario y el Pediátrico.

Elba Díaz-Toro | Catedrática y directora del Departamento de Ciencias Restaurativas del RCM. Investigadora, facultativa y directora de Educación y Clínica de Oncología Dental del Centro Comprensivo de Cáncer.

Marcia Cruz | Directora ejecutiva del Centro Comprensivo de Cáncer y catedrática del RCM. Es profesora adjunta en la Universidad Johns Hopkins y en el Centro de Cáncer MD Anderson. Dirige la División de Oncología Gastrointestinal en el Oncológico.

José Camuñas | Catedrático asociado y dirige el Departamento de Medicina de Familia del RCM. Es miembro de la Facultad del Departamento de Medicina Familiar del Hospital de la UPR Doctor Federico Trilla.

Dharma Vázquez | Decana de la Escuela Graduada de Salud Pública del RCM. Tiene un doctorado en Salud Pública en Walden University y es licenciada en Administración de Servicios de Salud y Relacionista Profesional.

Karen G. Martínez | Catedrática asociada de la UPR, directora interina del Departamento de Psiquiatría del RCM y dirige el Centro para el Estudio y Tratamiento del Miedo y la Ansiedad en el RCM.

Cynthia Pérez | Catedrática del Departamento de Bioestadística y Epidemiología de la Escuela Graduada de Salud Pública de la UPR. Tiene una maestría en Estadística y un doctorado en Epidemiología.

Jorge Santana | Profesor de Medicina y Enfermedades Infecciosas del RCM, donde es director e investigador principal de la Unidad de Investigaciones Clínicas sobre Sida.

Enid J. García | Epidemióloga del Hospital UPR Doctor Federico Trilla. Es médico de familia, graduada del RCM con una maestría en Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de Boston University.

Jorge Matta | Tiene un Bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad y Finanzas y Maestría Administración de Servicios de Salud. Es el Director Ejecutivo del Hospital Universitario de Adultos desde 2010 hasta el presente.

Juan Salgado | Se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Caribe. Es director médico del Centro de Cirugía Mínimamente Invasiva y Endometriosis.

Myrna L. Quiñones | Egresada de la Escuela de Medicina de la UPR. Hizo su internado y residencia en Pediatría en el Hospital Pediátrico, donde es directora médica. Es catedrática de Pediatría de la Escuela de Medicina en el Pediátrico.

William Méndez | Catedrático y director del Departamento de Cirugía de la Escuela de Medicina del RCM de la UPR. Es jefe de Cirugía Endocrina y facultativo de Trauma y Cuidado Agudo del Departamento de Cirugía del RCM. Facebook

