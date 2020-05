Ante la flexibilización en las medidas contra el COVID-19, se observó cómo hoy distintos puntos turísticos y de recreación fueron abarrotados por público como en otros tiempos.

La entrada para ir a Piñones en Loíza hoy estaba ataponada desde Isla Verde como acostumbra a verse un domingo - especialmente de un fin de semana largo - previo a la pandemia.

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, indicó que levantó los puntos de orientación que había establecido después de que la gobernadora Wanda Vázquez autorizara ciertas actividades físicas en las playas, incluyendo nadar y correr.

"La gobernadora dijo que se podía dar un chapuzón, así que la gente está haciendo lo que quería hacer desde hace mucho tiempo y por eso llegaron a Piñones", sostuvo Nazario.

1 / 15 Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email Tras 70 días encerrados en sus hogares por el coronavirus, muchos boricuas aprovecharon la flexibilización de la orden ejecutiva para dar una vuelta por Piñones. (Ramón “Tonito” Zayas)

Desde el mediodía se observaba el tapón para poder entrar a Piñones. (Ramón “Tonito” Zayas)

El tapón para poder entrar a Piñones llegaba hasta Isla Verde. (Ramón “Tonito” Zayas)

Un vendedor aprovechó el tapón para vender entre los autos dulce de coco. (Ramón “Tonito” Zayas)

La nueva orden permite el reinicio de la utilización de botes y embarcaciones solo para la recreación sin desembarco en playas. (Ramón “Tonito” Zayas)

Muchos aprovecharon para darse un chapuzón en la playa para aliviar las altas temperaturas que afectaron durante el día. (Ramón “Tonito” Zayas)

La congestión en el área era tanto para entrar como para salir. (Ramón “Tonito” Zayas)

Una empleada entrega la comida en el auto a un cliente. (Ramón “Tonito” Zayas)

Algunos negocios ofrecieron el servicio de servicarro para llevarse su comida. (Ramón “Tonito” Zayas)

Un hombre corre bicicleta con mascarillas por la zona de los kioscos. (Ramón “Tonito” Zayas)

Algunos visitantes esperaron en fila por sus antojitos. (Ramón “Tonito” Zayas)

Un joven se hace un selfie en el paseo tablado. (Ramón “Tonito” Zayas)

Dos jóvenes hacen pinchos en un negocio en Piñones. (Ramón “Tonito” Zayas)

Mientras algunos de los visitantes permanecían con mascarillas, otros se olvidaron de ella para poder ‘refrescarse’. (Ramón “Tonito” Zayas)

Algunos paseaban por la zona y buscaban la sombra para protegerse del sol. (Ramón “Tonito” Zayas) Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email

"Es normal que esto pase los fines de semana con feriado y como recibieron el permiso, pues por eso se llenó (Piñones)", agregó.

Ante este panorama, Nazario mostró reservas con la medida del gobierno central, por entender que todavía la propagación del nuevo coronavirus no está bajo control.

"Ahora le corresponde a la Policía estatal, con el apoyo de la Policía Municipal. Nosotros tuvimos puntos de orientación hasta el viernes, instando a la gente que comprara (comida) y se fueran, pero al ella (Vázquez) flexibilizar por ser un 'weekend' largo, nosotros los quitamos", expuso Nazario. "Yo no puedo ir en contra de la orden de la gobernadora", añadió.

"A mí me preocupa. Yo hubiese mantenido algo más restrictivo. Ciertas áreas con más control porque tanto aglutinamiento de gente no es bueno. Hasta que no haya una cura o una vacuna, el COVID-19 va a estar por ahí. Cada uno tiene que ser responsable", añadió. "Yo sigo en mi casa. Mientras no tengamos que salir a trabajar, mi esposo y yo vamos a cumplir como si fuera la primera orden de la gobernadora".

Nazario señaló que de igual forma que vio el flujo de personas hacia Piñones, le llegaron imágenes similares de otros lugares, como del malecón de Naguabo, Salinas y Dorado.

Sin embargo, Nazario aseguró que los restaurantes de Piñones están cumpliendo con la orden de no recibir a clientes dentro de los establecimientos. Del martes en adelante podrán llenar el 25% de capacidad de los locales, siguiendo las medidas de precaución.

"Hoy es por servicarro todavía y siguen las órdenes a través de llamadas para recoger. En eso los comerciantes han sido bien estrictos y obedientes", comentó.

No obstante, señaló que no necesariamente los que compren comida se van a ir a consumirla en sus casas como había sido en semanas recientes.

"Quien quita que van, compran dos alcapurrias y se sienta debajo de una palma a comérselas. Les dieron mano libre", dijo Nazario, recordando que para comer en público es necesario quitarse las mascarillas".