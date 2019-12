Personal de la División de Autopistas de Carolina del Negociado de la Policía indicó que el tránsito en la Ruta 66 se normalizó cerca de las 7:00 p.m. luego que personal técnico completó trabajo de mantenimiento y reparación de un sensor en la plaza de peaje que sufrió daños a causa de un accidente de tránsito.

De acuerdo al oficial de turno, los Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) cerró dos carriles cercanos a la plaza de peaje, en dirección de Carolina a Canóvanas, para que los técnicos repararan el sensor que forma parte del sistema electrónico de peaje.

El dispositivo se daño luego que, la semana pasada, un conductor que no vio una de las isletas divisoras en la plaza de peaje impactó el equipo. El conductor, que reportó no haber visto la isleta debido a la pobre iluminación en el área, no sufrió heridas de cuidado.