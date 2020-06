La entrega de documentos por "servicarro" para las solicitudes del beneficio por desempleo debutó en el Centro de Convenciones en San Juan con una extensa fila de autos que llegaba de Miramar a Puerta de Tierra.

Casi desde el amanecer horas de la mañana hasta casi el mediodía, la fila de autos se originaba frente del residencial Puerta de Tierra, aledaño a los muelles del Viejo San Juan.

Christian Carrsquillo fue uno de los que tuvo que madrugara, después de varias semanas sin poder evidenciarle al Departamento del Trabajo que no estaba de vacaciones, como aparecía en el sistema, sino desempleado.

"Tengo que enviar evidencia de hasta cuándo duró mi vacaciones para que así me puedan ayudar el punto controvertible", relató Carrasquillo. "

"Me he tratado de comunicar por todos los medios que pusieron y no pude recibir una contestación. La única solución fue llegar hasta acá", agregó.

En la misma situación estaba Juan Carlos Rosado, un barbero de Carolina que lleva sin trabajar desde marzo. Por más que intentó por diferentes vías telefónicas y electrónica, no pudo comunicarse hasta hacer una fila de una hora en su auto.

"Estoy desde las 6:00 de la mañana y creo que ha sido bastante rápido para todos los carros que han habido aquí. Esperamos resolver porque hay muchas cosas qué pagar", expuso Rosado.

Hasta el viernes pasado, 171,277 reclamantes estaban recibiendo beneficios del Programa de Desempleo regular del Departamento del Trabajo.

Mientras, al 29 de mayo, 63,736 personas recibían beneficios de desempleo bajo el Programa PUA.

El Departamento del Trabajo trasladó el "servicarro" para la entrega de documentos de la sede de la agencia en Hato Rey al Centro de Convenciones por entender que ocasionaba menos conflicto en el tránsito, indicó el portavoz de la agencia, Javier Villa.

"Hay una alta demanda y queríamos buscar un lugar más cómodo para los reclamantes, que evitara el problema con el tránsito en Hato Rey", explicó Villa.

Añadió que en Hato Rey "comenzó la reapertura comercial y eso provoca que haya un tránsito más alto que en esta zona del Centro de Convenciones, que prácticamente no tiene actividades que estén corriendo diariamente".

"Este lugar que nos permite atender más efectivamente a los reclamantes. La gente que tenga que bajarse para entregar a pie por algún motivo, lo pueden hacer en un lugar no expuestos al sol y permite guardar las distancias de los seis pies de distanciamiento social", abundó.

Los documentos entregados pasan a un personal que verifica la situación en el sistema electrónico del Departamento del Trabajo, para atender el problema pendiente.

"Lo importante es que el reclamante ya tiene la seguridad de que el documento está en las manos del Departamento del Trabajo y se va sabiendo si necesita algún otro documento", indicó Villa.