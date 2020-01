La Administración de Vivienda Pública (AVP) augura que tendrá suficiente inventario de unidades para ubicar a las personas con serios daños en sus residencias.

No obstante, el administrador de la ADV, William O. Rodríguez Rodríguez, aclaró que no puede ser categórico en su afirmación porque, a esta fecha, la agencia no posee un número certero de cuántas personas requerirán de un hogar.

“Todavía estamos haciendo un 'assessment' de, efectivamente, qué personas perdieron sus residencias porque la cantidad de personas que están refugiadas, contrario a los huracanes, no responden, necesariamente, o no están directamente relacionados a que perdieron su residencia”, señaló el funcionario.

Muchas de las personas que están en refugios o que pernoctan en espacios abiertos lo hacen por temor a los daños que los temblores de tierra puedan causar en sus residencias, pero no todos han perdido sus hogares o tienen serios daños que hagan peligrosa su estancia en ella. Así también hay personas que perdieron sus hogares o que tienen daños severos, pero no han ido a los refugios administrados por el Estado.

“Ahora mismo estamos en una etapa de hacer el discernimiento de qué personas, efectivamente, perdieron su residencia, pero nosotros contamos con distintas opciones. Tenemos alternativas de vivienda pública, tenemos ‘vouchers’ de sección 8 y me consta que HUD está ubicando ‘vouchers’ de Sección 8 a través de los municipios”, precisó Rodríguez Rodríguez.

La AVP tiene disponibles 500 vales o ‘vouchers’ por emergencia del Programa de Sección 8 para asistir a las familias afectadas por los terremotos. También dispone de apartamentos en algunos residenciales públicos, puede distribuir vales para ubicaren égida para personas mayores de 62 años y a veteranos que quedaron sin hogar.

Además, están accesibles otras unidades a través de programas que se coordinan con el departamento de la Familia y a través de los fondos HOME se pueden emitir vales adicionales bajo el programa de asistencia de renta temporal en el que se le paga alquiler por un periodo que puede extenderse hasta por dos años, explicó el funcionario.

“Entiendo que nosotros podemos suplir mucho más de mil viviendas entre las distintas opciones que tenemos. Así que yo entiendo que de las personas que han estado refugiándose (cerca de 2,000) nosotros pudiésemos, en teoría, suplir la necesidad todo depende que cualifiquen para nuestros programas, tenemos que evaluar las necesidades y cuántas familias”, dijo Rodríguez Rodríguez. “Al momento, no veo una complicación para poder reubicar a esas familias”, añadió.

De igual manera, el Administrador señaló que, una vez, hayauna declaración de desastre mayor estarán disponibles otras alternativas para la relocalización a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Sin determinar los daños en los residenciales públicos

La AVP tampoco dispone, a este momento, del inventario total de los edificios de su propiedad que sufrieron daños estructurales o cuyos accesos fueron limitados por derrumbes o desprendimientos en las estructuras. Aunque durante las últimas semanas se han sentido múltiples temblores y réplicas, el de mayor magnitud, 6.4, ocurrió la madrugada del martes.

No obstante, el administrador de la AVP estimó que son pocos los edificios que no podrán ser rehabitados de inmediato en la región sur del país.

“No vislumbramos situaciones mayores ni grandes cantidades de realojos en los residenciales públicos”, comentó el jefe de Vivienda Pública.

Rodríguez Rodríguez señaló que el director del departamento de ingeniería de esa agencia, Dante Espinosa, quien es ingeniero estructural, y su equipo ha revisado personalmente los complejos de vivienda pública en el área sur.

“Estamos atendiendo prioritariamente los proyectos que ya nuestros administradores han visto más afectados con grietas adicionales o que los residentes están un poco más preocupados”, dijo el administrador.