Senadores de la mayoría legislativa fueron tímidos hoy en solicitarle al gobernador Ricardo Rosselló -como han hecho otros compañeros- la renuncia al cargo tras la divulgación de un chat que dejó al descubierto conversaciones de corte homofóbico y sexista entre el primer ejecutivo y funcionarios públicos.

A su llegada a la oficina del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, donde la delegación penepé sostendría una reunión sobre los posibles próximos pasos a seguir de la Cámara alta tras el escándalo público, sólo la senadora Evelyn Vázquez reiteró que el gobernador debe renunciar.

“Por el bien de nuestro partido él tiene que renunciar. Puerto Rico no se merece esta vergüenza…no podemos tener esta distracción, todo el mundo pendiente al chat y a cuántas conversaciones más pueden salir”, sostuvo la senadora penepé.

Agregó que se siente decepcionada del gobernador, una persona a la que admiraba y respetaba. “Yo jamás pensé que, en el interior, en su intimidad con su grupo de amigos, él tenía ese pensamiento o permitía que hicieran esas expresiones sobre mi persona…tan culpable es el que lo hace como el que lo consiente”, añadió Vázquez.

En el intercambio publicado los integrantes del chat indirectamente llaman a la legisladora prostituta al relacionarla con un prostíbulo.

“Aquí teníamos a un grupo de personas que se creían por encima de todo el mundo, que le fallaron al pueblo de Puerto Rico y que las disculpas del señor gobernador no son suficiente, yo no las acepto”, puntualizó Vázquez, quien dijo que de la Cámara de Representantes iniciar un proceso de residenciamiento, ella lo favorecería.

El senador Nelson Cruz, por su parte, dejó al descubierto el control que mantenía la empresa publicitaria KOI Americas, cuyo presidente Edwin Miranda era miembro del chat, no solo en La Fortaleza sino a través de las agencias públicas, lo que -a su juicio- hasta obstaculizaba la labor de la prensa. Sostuvo que Rosselló se “cegó” al punto que llegó a ser “inaccesible”.

“Esta compañía tenía todo cerrado. Bueno, al punto, que yo llamaba a La Fortaleza y me decían: ‘¿Usted va a reunirse con el gobernador? Tiene que mandar un email o unos bullets de los que va a hablar’. Por favor, un senador electo que saqué 3,500 votos por encima del gobernador en mi distrito, que estuve con él desde el día uno, que le di la mano, que trabajé por él en el distrito de Ponce…y de la noche a la mañana el gobernador se cegó, ellos controlaban prácticamente su vida, era inaccesible”, señaló.

Dijo que le “tiraba” mensajes al gobernador por Telegram y “nunca contestaba”. “Estos señores cegaron al gobernador, gracias a Dios que ya están fuera…pero, falta por limpiar la casa, falta porque se resuelvan algunos asuntos que nosotros le pedimos”, dijo.

Cruz se refiere a que le solicitó a Rosselló la salida de varios jefes de agencia. El senador no reveló quienes son esas figuras que deben irse, aunque espera acción del Ejecutivo en las próximas horas.

A pesar de asegurar sentirse indignado por el contenido del chat, así como por el trato a la Legislatura por parte del primer ejecutivo, Cruz no fue enfático al cuestionársele si Rosselló debía dimitir. Se limitó a señalar que “debe escuchar el pueblo”.

Y, ¿qué está diciendo el pueblo?, se le cuestionó. “El pueblo está diciendo que recapacite, que revalúe su posición. Yo espero que él tome ese tiempo…mire lo que está pasando y que la decisión sea la más sabia para el pueblo de Puerto Rico”, puntualizó Cruz.

Por su parte, el senador Abel Nazario sostuvo que hay que darle el espacio al gobernador y que no se le puede exigir la renuncia a la ligera y dejar el país a la deriva. Señaló que debe haber un diálogo entre los presidentes de Cámara y Senado, el gobernador, los alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

“Yo no sé cuál es la prisa. Usted no puede soltar un país a la deriva. Hay que ser responsable. Yo creo que el gobernador es responsable y que el gobernador tomará las decisiones más precisas”, insistió al decir que entendía que no existían los elementos para iniciar un proceso de residenciamiento.

¿El país no está a la deriva?, se le abordó. “Tenemos una Asamblea Legislativa que está funcionando, tenemos secretarios de gobierno, mañana es lunes y mañana el país va a continuar. Hay gente que pretende desestabilizar al país con acciones imprudentes y eso es lo que no podemos permitir”, agregó Nazario

Sobre el contenido del chat dijo que son expresiones fuertes y lamentables. “Ya él ha pedido perdón al pueblo de Puerto Rico. Hay quien se las va a aceptar, otros no se las van a aceptar, pero hay consecuencias políticas que él y todos tenemos que asumir”, expuso Nazario.

Por su parte, el senador Miguel Romero coincidió con Nazario al reafirmar que un proceso de renuncia no puede darse a la ligera. Sostuvo que previo a una determinación de esta magnitud debe nombrarse una persona para dirigir el Departamento de Estado, así como designarse un representante ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), posición que ocupaba Christian Sobrino, quien dimitió a su cargo tras la revelación del chat.

“En todo caso, si se da una salida del gobernador de sus funciones, tiene que ser ordenada, no puede ser de un día para otro, faltan funcionarios, hay que encaminar asuntos públicos, que para mí es primordial”, expresó antes de entrar a la reunión convocada para las 6:00 p.m. de hoy.

Romero reafirmó, además, su llamado al gobernador a anunciar que no aspirará a la reelección en el 2020. “Yo entiendo que por la situación que se ha dado y esta controversia, me parece que debe anunciar ya que no va a ser candidato a la reelección y lo demás lo vamos a discutir”, dijo al cónclave en el que estaba a punto de entrar.