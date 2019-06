El presidente de la Comisión de Hacienda Antonio “Tony” Soto cuestionó este lunes los recortes a las organizaciones sin fines de lucro incluidos en el presupuesto propuesto por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para el Departamento de la Familia durante el próximo año fiscal 2019-2020.

Debatió, además, el hecho de que la agencia no haya hecho una comparativa entre el presupuesto que propone el Gobierno de $323 millones para los gastos de funcionamiento de todos los componentes versus la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que asciende a $322.2. El presupuesto vigente es de $341.8 millones.

Soto destacó que a pesar de que el recorte entre la Junta y el Ejecutivo es mínimo cuando vas al desglose de las partidas, hay unas diferencias que son cuestionables, como las asignadas a las organizaciones sin fines de lucro. “Hablamos de fortalecer el componente de la familia, de atender las necesidades de los casos que tenemos, de atender las necesidades de las mujeres maltratadas, de fortalecer cada una de esas aras de servicio…pero tenemos una disminución significativa en las cantidades totales”, señaló el representante.

Entre las entidades que sufrirían recortes -de prevalecer el presupuesto del Ejecutivo-, está la Comisión de Prevención para el Suicidio que vería su asignación reducida de $30,000 a $18,666, el Consejo para Atender la Desigualdad Social que solo recibiría $7,000 versus los $12,000 incluidos en el presupuesto vigente y a la organización Ayuda a Victimas de Desastres Naturales se le otorgarían $151,000, lo que representaría una baja de $82,000.

Para el Centro Geriátrico San Rafael de Arecibo la JSF propone $59,000 y el Ejecutivo $36,700. “Y yo a veces caigo pesaíto, porque las canto como las veo, sea del Ejecutivo, sea de la Legislatura, del sector privado o sea de donde sea. Si está bien hecho, lo aplaudimos; si está mal hecho, desafortunadamente, usted cuente con que lo voy a señalar y voy a defender mi posición hasta el último momento”, sentenció.

“Si están dando los servicios para los que se llegó a acuerdo y están dando un servicio eficiente y hay que mejorarle la cantidad, pues yo prefiero mejorarle la cantidad o mantenerle la misma. Si se justifica una reducción, pues se justifica…pero tampoco es que across the board me pongan todas las organizaciones y digan: ‘para poder cuadrar números acá, voy a meter un tijeretazo’ que a mi impresión es lo que pasó”, sostuvo.

Soto le solicitó a la secretaria de la Familia, Glorimar Andújar, que compare los dos presupuestos -el de la JSF y el Ejecutivo- y someta a la Comisión de Hacienda una reprogramación de partidas. “No quiero cantidades englobadas, quiero un breakdown y quiero los documentos adjuntos que validen los costos”, subrayó Soto al agregar que las peticiones para pago de nómina deben estar acompañadas de un certificado con la cantidad de puestos ocupados.

Julio César Vega, secretario auxiliar de administración del secretariado, reconoció que no han hecho el ejercicio comparativo. “No, necesariamente…hasta este momento yo no he recibido el otro presupuesto”, dijo en referencia al de la Junta.

Durante la vista pública, Andújar reconoció que tienen la necesidad de llenar 300 puestos vacantes (trabajadores sociales, chóferes para la movilidad de los menores y asistentes de servicios) en la Administración de Familias y Niños (ADFAN). Para el año fiscal 2020, el total aprobado en esta asignación fue de $53 millones, lo que impide iniciar el reclutamiento de los trabajadores. “Dicho personal es de suma importancia para garantizar que los servicios lleguen a los más vulnerables”, dijo Andújar.

El presupuesto consolidado recomendado por el Ejecutivo para el próximo año fiscal de $2,509 millones. De este presupuesto total consolidado, el 88% ($2,186 millones) se asigna para donativos, incentivos, subsidios y aportaciones a entidades en servicios directos a las familias. El restante 12%, o sea $323 millones, son par gastos de funcionamiento.

Soto les solicitó, además, que pongan por escrito la posición del Departamento en relación a los recortes propuestos por el Ejecutivo a las organizaciones no gubernamentales, un detalle de los contratos de arrendamiento, así como un desglose de los fondos que necesitan para la aplicación de nueva tecnología de información.