Una alta presión alojada sobre la región mantiene las condiciones del tiempo mayormente estables, aunque no se descartan algunos aguaceros durante la tarde, sobre todo para el cuadrante noroeste de la isla, informó hoy el Servicio Nacional de Meteorología.

“Vamos a continuar con un patrón de tiempo bastante estable que va a seguir, básicamente toda la semana”, indicó el meteorólogo Gabriel Lojero. Y es que se espera que la alta presión en los niveles medios y altos de la atmósfera prevalezca, al menos, por el resto de la semana, lo que promoverá condiciones tranquilas y cantidad limitada lluvia.

No obstante, algunos parchos de humedad en combinación con los efectos locales y del calor diurno promoverán la presencia de algunos aguaceros que no se espera que provoquen acumulaciones significativas.

Los aguaceros se desarrollarían en al noroeste debido a un flujo de vientos estará del sureste, de 10 a 20 millas por hora, durante los próximos días. Se espera que la noche tenga condiciones bastante tranquilas, con algunos aguaceros que pueden desarrollarse en el área este.

“No estamos viendo ninguna vaguada, ningún aumento significativo en la humedad que pueda promover un aumento en la actividad de lluvia”, afirmó Lojero.

De otro lado, los operadores de embarcaciones pequeñas deberán ejercer precaución mayormente en horas de la tarde, cuando los vientos pueden alcanzar las 20 millas por hora con ráfagas mayores, especialmente para las aguas costeras del Atlántico.

El oleaje estará por debajo de los cinco pies para la mayoría de las aguas y habrá un riesgo de bajo a moderado de corrientes marinas.

Tuesday afternoon: Expect shower activity mainly over northwestern portions of PR. Martes en la tarde: Se espera que la actividad mayor de aguaceros ocurra mayormente sobre porciones del noroeste de PR. #prwx #usviwx pic.twitter.com/Srkxl85Ee9 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) April 9, 2019

Mientras, las temperaturas fluctuarán hoy entre los medios a altos 80 grados Fahrenheit, debido al flujo de viento que todavía sopla del este.

“Ya para mañana y el jueves, el viento estará del sureste, así que las áreas del norte de Puerto Rico pudieran alcanzar e incluso en algunos lugares superar los 90 grados Fahrenheit”, indicó el meteorólogo.

El pasado 27 de marzo, el área de San Juan registró un nuevo récord de temperatura máxima de 91 grados F. El récord previo era del 27 de marzo de 2013 cuando alcanzó los 90 grados.