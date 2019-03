La cercanía de una vaguada en la superficie debe estar promoviendo que se genere mayor actividad de lluvia que comenzará durante el día de hoy y podría extenderse hasta el domingo, principalmente en el interior, norte y noroeste de la isla, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Según el meteorólogo Emanuel Rodríguez, las lluvias se experimentarán mayormente durante la tarde, por la combinación de la humedad en el ambiente, los efectos locales y de calor diurno.

Se espera que los aguaceros se extiendan hasta las primeras horas de la noche, principalmente en el cuadrante noroeste. Asimismo, algunas lluvias podrían afectar los municipios del sureste durante la noche, al cambiar la dirección del viento a esa misma dirección.

El experto indicó que, aunque se pronostican algunos aguaceros fuertes para la zona del embalse Guajataca, no serían significativos para mermar la sequía que mantiene a municipios del noroeste bajo un plan de racionamiento de agua potable desde el 22 de febrero.

Según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el nivel del embalse se encuentra en 188 metros. Debe alcanzar 191.5 metros para se ubique en el nivel máximo de operación establecido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos después del paso del huracán María en el 2017.

Los embalses de Cidra y Toa Vaca, por su parte, se encuentran en el nivel de observación con 401.60 metros y 148.32 metros, respectivamente.

El último informe del Monitor de Sequía de Estados Unidos indica que el 30.38% de la isla se encuentra bajo sequía moderada, mientras el 86.86% está bajo condiciones anormalmente secas. La temporada seca culmina el 15 de febrero y se espera que para mayo comience un patrón más húmedo que ayude a acabar con la sequía, han indicado los expertos.

Las condiciones de sequía han provocado la puesta en vigor de un plan de racionamiento de agua potable desde el 22 de febrero para municipios del noroeste que se suplen del embalse.

De otro lado, Rodríguez destacó que las condiciones calurosas continuarán hoy debido a la dirección del viento.

“Ese viento del sur contribuye a que tengamos temperaturas más altas de lo normal y de nuevo podrían estar acercándose a los 90 grados Fahrenheit en los pueblos costeros”, dijo.

El miércoles, el SNM informó que el área de San Juan registró un nuevo récord de temperatura máxima de 91 grados F. El récord previo era del 27 de marzo de 2013 cuando alcanzó los 90 grados. Mientras, las temperaturas mínimas estarán entre los 70 y 75 grados F.

Friday Afternoon: Showers are expected to develop across the local area.

Viernes en la tarde: Se espera el desarrollo de aguaceros a través del área local. #prwx #usviwx pic.twitter.com/MZTAD08eHV — NWS San Juan (@NWSSanJuan) March 29, 2019

En cuanto a las condiciones marítimas, hay un riesgo alto de corrientes marinas para toda la costa norte, noroeste y Culebra que se extenderá todo el fin de semana.