El secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, confirmó este martes la veracidad del chat de la aplicación Telegram en el que participan figuras de alto perfil del gobierno, encabezadas por el gobernador Ricardo Rosselló, y que revela mensajes en los que se comparten interioridades, memes, burlas a otros políticos y se hacen comentarios soeces y homofóbicos.

El documento, que circula desde el lunes y al que tuvo acceso este medio, tiene 11 páginas de mensajes, sin embargo, el chat podría constar de hasta 889 páginas, según se desprende de las páginas divulgadas.

Por su contenido, las conversaciones del chat se remontan a principios de diciembre de 2018 y hacen referencia, entre otras cosas, al proceso judicial que enfrentó la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, por cargos que no prosperaron relacionados con violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y el Código Penal. Estos cargos fueron presentados por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei).

Llerandi afirmó que la conversación se desarrolló en una vía de comunicación "no oficial" como la aplicación de mensajes Telegram e indicó que el contenido de los mensajes puede malinterpretarse.

"Con relación a los extractos de unas conversaciones realizadas en un grupo de mensajería de texto, hay que aclarar que las mismas surgen de una vía de comunicación no oficial, en un contexto privado y de una manera informal. Como todos sabemos, es común y habitual que las personas utilicen las aplicaciones de mensajes desde diversas plataformas y aplicaciones para comunicarse", aseguró el secretario de la Gobernación en declaraciones escritas.

"Los extractos de los mensajes, al carecer de los elementos que complementan una conversación en persona, carecen de contexto y pueden interpretarse de diferentes maneras, por lo que hay que tener mucho cuidado con el juicio que se pase sobre cualquier comunicación que se realice por escrito. No vamos a distraernos con este tema, por lo que no haremos expresiones adicionales en el futuro", añadió.

En el chat hay mensajes de Rosselló, Llerandi, el exasesor legal del gobernador Alfonso Orona, el exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza Ramón Rosario, el asesor de comunicaciones del gobierno Carlos Bermúdez, el también asesor de comunicaciones Rafael Cerame, el publicista Edwin Miranda y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino. Participa, además, una persona identificada solamente como F do.

Mira el documento de 11 páginas con varios de los mensajes y memes.

Acontinuación, reproducimos varios extractos contenidos en el documento.

“Propuesta: Que Luis G y yo nos cojamos unos 'Días de Vacaciones' para ver que hace la gobernadora interina esos días…”, escribió Rosselló tras la decisión de no causa para arresto contra Vázquez Garced.

Ante eso, Bermúdez le responde que su propuesta es “buena”. Mientras, Miranda escribió "Jajajajjaja!!!!".

“Ni tanto, gestiones oficiales. Fuera de macondo”, añadió Bermúdez.

La propuesta de Rosselló se concretó, pues el 12 de diciembre la secretaria de Justicia permaneció en la isla como gobernadora interina luego de que el gobernador y el secretario de Estado viajaron a Washington D.C. para reunirse con congresistas y funcionarios del gobierno federal.

Asimismo, la conversación muestra mensajes alusivos a que Rosselló se apuntó una victoria sobre el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, con la salida airosa de la secretaria de Justicia del caso en su contra.

El presidente senatorial ha sido de uno de los críticos más fuertes de Vázquez Garced.

“Ese tiburon (Rivera Schatz) esta en buenas manos. Es como si volviera agp (Alejandro García Padilla). Deberiamos pegarle esa ya… otro Agapito”, escribió Rosario junto a un meme donde aparece el gobernador cargando a un tiburón.

Mientras, en otro mensaje Rosario se refiere al presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, en términos homofóbicos como “La Jossie”.

La secretaria de Justicia dijo en unas expresiones escritas que no tenía conocimiento de los mensajes y catalogó su relación con el gobernador como "excelente".

"Las interpretaciones que se le están dando a una supuesta conversación de la cual yo no conozco el contexto ni formé parte, no voy a comentarlas", sostuvo la funcionaria.

Rafael Cerame, otro asesor en comunicaciones de Rosselló, también escribió un mensajealusivo a Rivera Schatz antes de que este se expresara sobre la decisión en el caso de la secretaria de Justicia.

El mensaje fue una contestación a Rosselló, quien preguntó si ya había salido el “buenas noches puerto rico”, en alusión a los mensajes que publica en su página de Facebook y Twitter el presidente senatorial que comienzan con “Buenos días Puerto Rico”.

“Aún no, creo que toma unos minutos sacar la cabeza de la tierra y luego encontrar el celular”, le respondió Cerame.

Esta mañana el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira, dijo en una entrevista radial (WKAQ – 580 AM) que los mensajes se trataban de una conversación “coloquial”.

“Ayer salió algo de un mensaje, de unos supuestos mensajes, aparentemente es algo coloquial, yo no voy a caer en eso, en esas distracciones”, dijo Maceira.

En tanto, la comisionada residente, Jenniffer González, que no forma parte del chat, pero aparece en una foto que comparte Rosario, dijo que no emitirá comentarios.

"He visto lo que ha salido en la prensa. Como no soy parte de ese chat, no voy a emitir comentarios sobre una conversación en la que no estoy incluida”, dijo González.

En el chat también se encuentran ataques al periodista de este medio, Benjamín Torres Gotay, a quien la persona con la iniciales "F do" hace referencia con palabras soeces en dos instancias. Torres Gotay escribió una columna titulada "Una pesadilla" en relación a lo ocurrido en el proceso que enfrentó Vázquez Garced. La columna fue compartida en el chat y en relación al escrito "F do" subraya que "el último párrafo debe ser el mensaje principal".

Esto es lo que dice el último párrafo de la columna de Torres Gotay: "No se equivoquen: aquí no podemos decir, como con las matanzas en las calles, “esto es entre ellos”. Esto que culminó ayer, sí, parece ser el resultado de una lucha interna en el partido de gobierno. Pero no se le puede dejar despachar así de ligero, porque tarde o temprano nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Esto hay solo una manera de pensarlo y no es ligera, sino muy pesada: si llegaron allá arriba, llegan a acá abajo, llegan a donde quiera. Si eso no es una pesadilla, ¿qué lo será?".

Este no es el primer chat controversial en el gobierno

En abril de 2018 dos chats de Whatsapp sacaron a la luz pública un esquema de corrupción que terminó con la acusación del expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz, por aprovechamiento ilícito, un cargo de enriquecimiento ilícito y una infracción al Código Electoral relacionado a su activismo político siendo un funcionario judicial.

Igualmente, le costó el puesto al exsecretario de la Gobernación, William Villafañe, y a la secretaria asociada de la Gobernación, Itza García.

El primer chat fue nombrado #TeamP3R-coffeebreak y tenía 49 personas que integraban el equipo de trabajo del Plan para Puerto Rico, eje de la campaña electoral de Rosselló. En el grupo que intercambiaban los buenos días, felicitaciones y otros misceláneos. El chat fue creado el 13 de marzo de 2015, según un informe de la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT).