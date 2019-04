Un riesgo alto de corrientes marinas está en efecto hasta la noche de hoy, domingo, para varias playas a lo largo del norte de Puerto Rico, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

A high rip current risk is in effect for several beaches along northern PR as well as for Cramer Park in Saint Croix. Un riesgo alto de corrientes marinas esta en efecto para varias playas a lo largo del norte de PR al igual que para Cramer Park en Santa Cruz. #prwx #usviwx pic.twitter.com/piwH5hINMk — NWS San Juan (@NWSSanJuan) April 7, 2019

“El riesgo alto de corrientes marinas es hasta hoy por la noche. Lo que sucede es que tenemos una alta presión al norte de la región que produce fuertes vientos y las condiciones marítimas se deterioran. También tenemos una marejada en el norte”, detalló la meteoróloga Lee Ann Inglés del SNM.

Los operadores de embarcaciones pequeñas deberán ejercer precaución.

En cuanto a las condiciones del tiempo, se espera un patrón de lluvias aisladas en la tarde sobre el interior y oeste de la isla. De todas formas, en general el día se mantendrá mayormente soleado y tranquilo con una probabilidad de precipitación de 20%.

Las temperaturas fluctuarán entre los altos 60 y los bajos 80 grados Fahrenheit. Los vientos soplarán del este de hasta 20 nudosa a través de las aguas regional.

El oleaje, por otro lado, podría alcanzar de 4 a 6 pies para el Atlántico y de 3 a 6 pies para el Caribe.

Mientras, una alta presión en los niveles medios y altos dominará las condiciones del tiempo durante la semana laboral.

Recientemente, el Monitor de Sequía de Estados Unidos informó que la sequía moderada se redujo a un 10.35%, lo que representa una disminución de 20.03% en comparación con el último informe de marzo. El 59.37% de la isla continúa bajo condiciones atípicamente secas.

El embalse de Guajataca se mantiene con un nivel de ajustes operacionales a una altura de 188.19 metros.

La represa se mantendrá bajo un ajuste operacional hasta que alcance una altura optima de 191.5 metros, nivel máximo operacional establecido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos después del paso del huracán María en el 2017.