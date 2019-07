Varias organizaciones que velan por los derechos civiles se reunirán hoy para analizar varias acciones ante lo que consideran como violaciones por parte de la Policía ante los manifestantes en las inmediaciones de la Fortaleza.

En la reunión participaría el Colegio de Abogados y Abogadas de PuertoRico (CAAPR), la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Kilómetro 0, Amnistía Internacional de Puerto Rico y la Brigada Legal Solidaria.

“Vamos a hacer una declaración pública y vamos a precisar qué acciones adicionales vamos a tomar en conjunto, para que sea contundente el movimiento”, expresó Edgardo Manuel Román Espada, presidente del CAAPR.

Más temprano, el comisionado de la Policía, Henry Escalera, negó que haya una orden para que los oficiales terminen las manifestaciones a cierta hora de la noche.

Aseguró que los gases lacrimógenos han sido lanzados después de que los policías han sido agredidos por los manifestantes.

“Sin embargo”, sostuvo Román Espada, “la información que tenemos de observadores que estaban en el área es que las advertencias que se estaban haciendo para el uso de gas (por parte de la Policía) se hicieron sin que ocurriera ningún evento”.

“Quiere decir que no había ninguna razón justificada para hacerla (la advertencia)”, agregó. “En el pasado hemos visto a policías provocando incidentes”.

Por su parte, el director de la ACLU en Puerto Rico, William Ramírez, se unió a la denuncia sobre intenciones de limitar la duración de las manifestaciones que diariamente se han desarrollado frente a la Fortaleza desde la semana pasada.

“Es un toque de queda de facto, no anunciado”, dijo Ramírez. “Es un toque de queda, porque todas las noches, a cierta hora, ellos deciden que los manifestantes se tienen que ir y no pueden quedarse en la calle”.

En conferencia de prensa esta mañana, Escalera y el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, la capacidad de la Policía para declarar “ilegal” las manifestaciones frente a La Fortaleza, dando paso a un corre y corre donde en tres ocasiones distintas se utilizó gas lacrimógeno para dispersar la magnitud frente a la mansión ejecutiva y calles cercanas.

“El patrón que vemos es que llegan las 10:30 p.m. y, en adelante, lamentablemente ciertos individuos deciden lanzar piedras y otros objetos a la Policía como líquidos que son como acelerantes y causan dermatitis en nuestro personal. Llega el momento en que la Policía tiene que comenzar a dispersar una vez se convierte en un evento ilegal. Esto se hace siguiendo las órdenes generales y los protocolos de la reforma (de la Policía)”, dijo Román.

Para el director de la ACLU, en esos casos la Uniformada tiene que proceder contra esas personas, pero no coartar el derecho de expresión de los demás manifestantes.

“Tienen justificación de tomar acciones contra las personas que cometieron el delito, pero no han presentado ninguna evidencia. Hacen la alegación y todo el mundo se lo cree”, dijo Ramírez. “Suponiendo que fuera cierto, si ven a alguien que está haciendo algo ilegal, puede ir tras esa persona”.

“Si lo arrestan, lo procesan y lo llevan al tribunal. Ese es el sistema democrático, pero si no lo logras capturar, no puedes arrestar ni agredir a otros por lo que hizo ese. Eso no es así”, añadió. “No le puedes suspender los derechos civiles de todo el mundo porque un individuo incurrió en lo que usted dice que es una ilegalidad”.

En declaraciones en una entrevista radial hoy, Escalera también negó que haya policías encubiertos entre los manifestantes que lancen objetos u otros artefactos a los mismos policías. Dijo que eso sería hacerle daño a sus propios compañeros.

También señaló que las autoridades federales continúan con la investigación del uso de artefactos presuntamente lanzados a los oficiales la semana pasada.

Dicha investigación fue confirmada por la fiscalía federal en un comunicado de prensa el martes pasado. Participa el Buró de Investigaciones Federales (FBI), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE HSI) y la Administración de Control de Drogas (DEA).

Tanto Ramírez como Román Espada pusieron en duda versiones de que la semana pasada los manifestantes hayan sido los que lanzaran pirotecnia y hasta una bomba Molotov, como indicó Escalera.

Sostuvo que se encuentran evaluando fotografías y vídeos de las manifestaciones.

Román Espada, además, destacó que realizan una investigación legal para determinar si la Unidad de Operaciones Tácticas (UOT) del Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene autoridad legal para intervenir con civiles fuera de las cárceles.

“Quisiera terminarlo para poder hacer un planteamiento más concreto, pero lo que uno puede anticipar es lo obvio. Un oficial custodio está adiestrado para hacer su trabajo en el contexto de una cárcel, no en el contexto de una manifestación pública”, expuso.

En su caso, Ramírez dijo que la ACLU evalúa los recursos disponibles, pues expresó decepción por la respuesta que recibió dentro del pleito de la Reforma de la Policía cuando planteó preocupaciones sobre el uso de la UOT en las manifestaciones.

“Lo que se hizo fue que se le encomendó una expresión a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal y lo que dijo fue que cuando acabe todo, harán una evaluación y una expresión”, relató Ramírez. “Mi contestación es que si alguien pierde la vida, ya esa expresión va a ser muy tarde”.