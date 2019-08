La gobernadora Wanda Vázquez Garced informó este lunes que revocó durante el pasado fin de semana uno de los nombramientos que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares hizo a dos horas de dejar su cargo.

Se trata del director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), Erik Rolón, a quien los directivos de la AFV le retiraron la confianza, supo El Nuevo Día.

Rolón también se desempeña como secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y hasta poco antes de la salida de Rosselló Nevares, ocupó la subsecretaría de la Gobernación.

Según fuentes de este diario, la semana pasada, la junta directiva de la AFV le retiró la confianza a Rolón “de manera inmediata” y la decisión fue comunicada a Vázquez Garced por su presidente y secretario del Departamento de Vivienda, Fernando Gil.

“El secretario Erik Rolón se desempeñó de una manera destacada como subsecretario de la Gobernación y comenzaba sus ejecutorias en la AFV, por lo que agradecemos su disposición para atender estas estructuras. Mas estamos en un momento en que todos los secretarios y jefes de agencias tienen que dar el máximo y ejecutar de manera efectiva su rol para cumplir con los compromisos ya establecidos y con lo que espera el pueblo de Puerto Rico de nuestra parte”, expresó Vázquez Garced en declaraciones escritas.

Durante la inauguración esta mañana de una escuela en el residencial Luis Llorens Torres, la primera ejecutiva consignó que no favorece que un funcionario ocupe la dirección de varias agencias, una práctica generalizada bajo la administración de su predecesor Rosselló Nevares.

“No soy partidaria de que un jefe de agencia tenga más de un sombrero. Yo creo que se deben concentrar en su agencia. Eso no quiere decir que no tengan la capacidad de poder trabajarlo. Pero creo que son departamentos fuertes que tienen grandes controversias, situaciones y es importante que los jefes de agencia se concentren”, afirmó la gobernadora en un aparte con la prensa.

De otra parte y a preguntas de los periodistas, Vázquez Garced dijo que , por el momento, se mantienen en sus respectivos cargos Anthony Maceira y Ricardo Llerandi. Maceira es director de Puertos y Llerandi es director de la Compañía de Comercio y Exportación.

“Con ambos me he reunido. Principalmente, lo que queremos es que las agencias estén funcionando adecuadamente, que estén cumpliendo con sus responsabilidades en beneficio del pueblo de Puerto Rico y van a estar siendo evaluados. Las determinaciones que se puedan tomar con relación a la manera que ellos manejan los asuntos públicos, será una determinación que tome en el transcurso de esa evaluación”, indicó la gobernadora.

Acomodando a los suyos



Dos días antes de dejar su cargo en medio de un histórico reclamo ciudadano para que abandonara La Fortaleza, Rosselló Nevares nombró a Rolón a la AFV. Según las fuentes, los directivos de la AFV confirmaron a Rolón en la dirección ejecutiva de la agencia a pedidos de Rosselló Nevares.

La decisión de La Fortaleza, empero, causó inquietud entre conocedores de la agencia, pues Rolón no cuenta con pericia en temas de vivienda, financiamiento de proyectos de construcción y los programas federales que administra la AFV.

Según las fuentes, tan pronto se avaló su nombramiento, Rolón -quien dejó la subsecretaría de la Gobernación en medio del escándalo del chat de Telegram- optó por llevar consigo a la AFV un equipo completo de ayudantes que trabajaban en La Fortaleza. Entre los ayudantes que se trasladaron a la AFV figuraba el exdirector ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), José Iván Marrero, aseguran las fuentes.

Como parte de tales traslados, Rolón habría comenzado a otorgar puestos autorizado diferenciales para estos ayudantes y en su caso, este habría devengado un salario en exceso de $180,000 entre el salario del DCR y un diferencial por también ocupar la dirección ejecutiva de la AFV.

Según las fuentes, Rolón hizo tales movidas aunque los directivos de la AFV no habrían aprobado tal curso de acción.

Incertidumbre que no amaina

La AFV atraviesa por una etapa de alta incertidumbre luego de que en abril pasado, Rosselló Nevares destituyera a Luis Burdiel Agudo de la dirección ejecutiva. Esto, luego de que se alegara que Burdiel Agudo era deudor solidario en un préstamo con el Bancode Desarrollo Económico (BDE) y este no informara tal relación con la institución al momento de su nombramiento a la presidencia de dicha institución bancaria gubernamental. El funcionario dirigía ambas instrumentalidades, las cuales se fusionaría como parte de la reorganización del gobierno que se promueve ante los requisitos de disciplina presupuestaria que requiere la ley federal Promesa y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Tras la salida de Burdiel Agudo, Rosselló Nevares nombró a Gerardo Portela a ambos cargos. El ejecutivo de inversiones renunció a ambas posiciones el mes pasado, una vez se trabajó una auditoría externa sobre los eventos al interior del BDE.

Burdiel Agudo fue reinstalado a su puesto de carrera en la AFV, donde está a cargo de mercado secundario, entre otras funciones.