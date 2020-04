El viudo de Teresa "Maritere" Ortiz, la terapista respiratoria que falleció el lunes por complicaciones tras dar positivo a coronavirus, también se contagió con la enfermedad, confirmó el director de Educación Continua del Colegio de Enfermería Práctica de Puerto Rico, Julio Irson.

En entrevista con Primera Hora, Félix Bonilla Colón aseguró que no tiene síntomas y que se mantiene en aislamiento. Sostuvo que, al igual que su esposa, no sabe cómo pudo contagiarse con la novel cepa.

El residente de Bayamón indicó a ese medio que el laboratorio privado donde se realizó la prueba le indicó que en 28 días tiene que repetirla.

“(Bonilla Colón) agradece todo el apoyo mostrado en estos recientes acontecimientos. Un mar de oraciones llevará tu ser al lugar deseado. Aún cuando por la naturaleza de tu partida no podamos decir adiós, celebraremos tu vida con la alegría que te caracterizaba”, lee el obituario de Ortiz publicado en la página Dignity Memorial.

La hermana de Ortiz, Maribel Cándido, contó a este medio el martes que su hermana fue al hospital el 19 de marzo con síntomas catarrales, pero le dijeron que no eran compatibles con el virus.

La terapista, quien laboraba en un hospital de Bayamón, regresó el 25 marzo y fue ese día cuando se le realizó la prueba. No fue hasta el sábado, 28 de marzo, que se supo que tenía el virus.

Irson, por su parte, indicó a El Nuevo Día el martes que “este fallecimiento resalta el peligro al que se exponen los profesionales de la salud en el manejo de casos de coronavirus, particularmente los que están “en la primera línea de defensa”.