La gobernadora Wanda Vázquez Garced arremetió esta mañana contra los negocios que no han cesado operaciones pese al toque de queda que impuso e indicó que los hará “responsables” de crear una cadena de contagio de coronavirus.

Estableció que si estos comercios no cumplen con su determinación, se exponen a la cancelación de patentes y de sus licencias.

“¿Cómo es posible que haya patronos que a este momento estén diciendo que van a hacer caso omiso a la orden? Yo los voy a hacer personalmente responsables a todos ellos de que no cumplan esta orden y pongan en riesgo a la ciudadanía puertorriqueña”, sostuvo en una entrevista radial (WKAQ – 580 AM).

Sobre si es que los comerciantes tienen dudas, la gobernadora dijo que eso no es excusa para no cesar operaciones. "Usted cierre y después pregunte", puntualizó.

De acuerdo con la orden ejecutiva que firmó Vázquez Garced, los negocios que solo pueden operar de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. son los supermercados, farmacias, gasolineras, hospitales o centros de salud. Los restaurantes podrán operar, pero a través de sus servicios de delivery o “carry out”.

Sin embargo, la mandataria dijo que tiene conocimiento de restaurantes que están despachando alimentos a clientes dentro de sus establecimientos, así como de patronos de otras industrias que han convocado a sus empleados a trabajar bajo amenaza de represalias.

“Yo no quiero llegar a una Ley Marcial”, sostuvo con un tono de molestia.

Ante eso, llamó a los ciudadanos y comerciantes a la prudencia e indicó que, si hay personas están la calle realizando actividades fuera de las dispuestas en la orden, la Policía tiene instrucciones de intervenir.

✉ Email El centro comercial Plaza Las Américas permanece cerrado tras la orden de la gobernadora Wanda Vázquez. (Teresa Canino )

La tienda Sears en Plaza Las Américas colocó tormenteras como medida de seguridad. (Teresa Canino)

Sears y el restaurante Ponderosa permanecerán cerrados hasta el 14 de marzo, cuando el centro de comercial podría reanudar operaciones. (Teresa Canino )

El estacionamiento de Plaza Las Amércias está vacío. (Teresa Canino )

El centro comercial pocas veces en el año cierra sus puertas, lo que supondrá un impacto económico significativo. (Teresa Canino )

Mientras, en las carreteras del área metropolitana el flujo vehicular está activo. (Teresa Canino )

Aunque hay carros en las vías públicas, es mucho menor a lo habitual. (Teresa Canino )

Esta imagen de la PR-18 muestra la cantidad de autos en horas de la mañana del lunes. (Teresa Canino )

El expreso Rafael Martínez Nadal también se han mantenido activo. (Ramón “Tonito” Zayas)

En Viejo San Juan muy pocas personas transitan por las calles. (Ramón “Tonito” Zayas)

Aunque algunos turistas permanecen en la zona, la mayoría de los comercios cesaron operaciones. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los restaurantes del Viejo San Juan están cerrados en su mayoría. Aquí una imagen de la calle Fortaleza. (Ramón “Tonito” Zayas)

El centro comercial San Patricio, en Guaynabo, permanece desolado. (Ramón “Tonito” Zayas)

El restaurante El Mesón de la avenida San Patricio está atendiendo a clientes solo por servicarro. (Ramón “Tonito” Zayas)

Pese al llamado del gobierno a que las personas permanezcan en sus casas, hay quienes deciden salir. (Ramón “Tonito” Zayas)

Las personas solo pueden salir de sus casas para realizar actividades esenciales. (Ramón “Tonito” Zayas)

Las playas también han recibido visita de varios ciudadanos, pese a que esta prohibido. (Ramón “Tonito” Zayas)

La gobernadora Wanda Vázquez dijo que el toque de queda no eran "vacaciones", pero algunas personas deicideron salir a tomar sol. (Ramón “Tonito” Zayas)

La playa Ocean Park estaba prácticamente vacía, constató un recorrido de El Nuevo Día. (Ramón “Tonito” Zayas)

Las personas que acudieron a las playas recibieron una orientación por parte de las autoridades. (Ramón “Tonito” Zayas)

Otras personas aprovecharon para acudir al banco a realizar gestiones, pero la fila se hacía desde afuera del local.

Algunos ciudadanos optaron por colocarse mascarillas al salir de sus residencias. (Ramón “Tonito” Zayas)

La Milla de Oro lucía desierta en horas de la mañana. (Ramón “Tonito” Zayas)

Las autoridades arrestaron anoche a un comerciante de Orocovis que se negó a cerrar un bar en contra de lo dispuesto en la orden ejecutiva.

“Después no quiero argumentos de que no me dieron la oportunidad, de que los pararon de una manera ilegal. Aquí hay un ‘lockdown’ para los ciudadanos. Si usted no es de las personas excluidas, personal médico, alimentos o farmacias, usted tiene que estar en su casa”, estableció.

Estableció que Puerto Rico tiene que "mirarse en el espejo de Italia", donde ayer se reportaron 368 muertes por el coronavirus en tan solo 24 horas.

“¿Eso es lo que queremos para nuestra isla? ¿Eso es lo queremos para los puertorriqueños? Pues yo creo que el puertorriqueño tiene que hacer conciencia. Yo he tomado unas medidas rigurosas para proteger a este pueblo. Aquella empresa privada que solo piense en el dinero que, en la seguridad de nuestro pueblo, va a haber consecuencias”, subrayó.