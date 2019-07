La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, aseguró hoy, domingo, que no está interesada en ocupar el cargo de la gobernación tras la renuncia de Ricardo Rosselló.

"Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora. Es un dictamen Constitucional. Espero que el señor gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de secretario de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado", expresó la funcionaria a través de Twitter.

Según la línea de sucesión de la gobernación establecida en la Constitución, si Rosselló no nombra a un nuevo secretario de Estado, el 2 de agosto a las 5:00 p.m., Vázquez Garced se convertiría en gobernadora, en medio de una lluvia de señalamientos por supuestas inacciones en su gestión al frente del Departamento de Justicia.

De hecho, una manifestación ya fue pautada mañana, lunes, a las 5:00 p.m. frente al Departamento de Justicia para exigir la renuncia de Vázquez Garced.

El Nuevo Día reseñó el pasado viernes que la renuncia del gobernador no pone fin a la inestabilidad que vive Puerto Rico hace más de dos semanas.

Rosselló anunció su dimisión al filo de la medianoche del miércoles a través de un vídeo grabado que colgó en la página de Facebook de La Fortaleza luego de 13 días de protestas ininterrumpidas tras la revelación de 889 páginas de un chat ofensivo que mantenía el gobernador junto a 12 miembros de su equipo de trabajo y recientes arrestos federales contra exfuncionarios allegados a esta administración.

Eventualmente, el gobernador despidió a los funcionarios públicos que formaban parte de la aplicación, entre ellos Christian Sobrino, quien era jefe de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), principal oficial financiero del gobierno (CFO, en inglés), representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal y director interino de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, entre otras funciones.

✉ Email El gobernador Ricardo Rosselló encabezó las conversaciones. Entre otras cosas, llamó "puta" a la exconcejal de la ciudad de Nueva York, Melissa Mark-Viverito. (ELNUEVODIA.COM)

El ahora exsecretario de Estado, Luis G. Rivera Marín, renunció luego de la controversia. Participó en el chat de manera limitada. (ELNUEVODIA.COM)

Christian Sobrino ocupaba cinco puestos en el gabinete, entre ellos, el de principal oficial financiero y representante del gobierno en la Junta de Supervisión Fiscal. Renunció a todos sus cargos. (ELNUEVODIA.COM)

Alfonso Orona fue asesor legal del gobernador y asesor de asuntos laborales. Renunció luego de haber tenido un accidente tras conducir bajos los efectos del alcohol. (ELNUEVODIA.COM)

El cabildero Elías Sánchez dirigió la campaña del gobernador en el 2016 y lo representó en la Junta de Control Fiscal hasta el 2017. (ELNUEVODIA.COM)

Raúl Maldonado, exoficial principal financiero, exsecretario de Hacienda y exdirector de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. (ELNUEVODIA.COM)

Carlos Bermúdez es exasesor de comunicaciones del gobernador y la comisionada residente, Jenniffer González. (ELNUEVODIA.COM)

El publicista Edwin Miranda controlaba la opinión pública, dirigía la compañía de relaciones públicas KOI. (ELNUEVODIA.COM)

Ramón Rosario es exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza. Participaba como analista político en Telemundo y fue suspendido tras el escándalo. (ELNUEVODIA.COM)

Ricardo Llerandi es el secretario de la Gobernación. Antes fue director de la Compañía de Desarrollo Económico y Comercio. Tuvo una participación limitada. (ELNUEVODIA.COM)

El publicista Rafael Cerame participó activamente en el chat. También asesoraba al gobernador en el área de comunicaciones. (ELNUEVODIA.COM)

El gobernador también despidió al secretario de Estado, Luis G. Rivera Marín, quien tuvo participación en el chat.

El secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, al igual que el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, permanecieron en sus puestos por determinación de propio Rosselló.

Llerandi, por su parte, anunció su renuncia a la secretaría de la Gobernación el pasado 23 de julio, efectivo este próximo miércoles, 31 de julio. Mientras, Maceira renunció hoy como secretario de Asuntos Públicos.

Mientras, el asesor en comunicaciones Carlos Bermúdez anunció que no brindaría más asesoría al gobernador y a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

El también asesor de comunicaciones del gobernador, Rafael Cerame, había dicho a este diario que al momento se vencieron los contratos con La Fortaleza.