La gobernadora Wanda Vázquez Garced indicó que, por el momento, no contempla enmiendas a la orden ejecutiva vigente que permita la apertura de más sectores de la economía previo al 25 de mayo, fecha en que vencen los cierres forzosos y el toque de queda que se impuso para prevenir contagios con el SARS-CoV-2, virus que provoca el COVID-19.

La funcionaria indicó que estas últimas semanas de mayo son importantes para conocer cuánto se alteraron los niveles de contagios a inicios de mes, periodo en que comenzaron a flexibilizarse las restricciones a la actividad comercial impuestas con la pandemia.

El periodo de incubación de la enfermedad puede durar hasta 14 días y, de ordinario, los pacientes infectados por el virus tardan de dos a tres semanas en buscar asistencia médica, por lo que el sistema de vigilancia podría detectar los casos con retrasos.

“Vamos a seguir la orden ejecutiva tal y como está. Si no se ha enmendado, la vigente es la que dura hasta el 25. En este momento no vislumbro enmiendas”, dijo la gobernadora en una rueda de prensa en un centro de pruebas de COVID-19 establecido por el municipio de Guaynabo. “Van a haber casos positivos. Lo que tenemos que hacer es que si vamos a abrir tiene que haber protección”.

La funcionaria recalcó las medidas de distanciamiento social y recalcó que, en la actividad comercial, además de las mascarillas, es importante el uso de guantes desechables. Sostuvo que, si estos no se pueden conseguir con facilidad, se pueden buscar opciones, como guantes de tela.

“Vamos a buscar alternativas como se hizo con las mascarillas. El que no las tenga (las manos en los guantes) las puede poner en una tela, las puede poner en las manos para poder ir a los lugares, que no se pongan histéricos. Vamos poco a poco a prepararnos”, expresó.

La funcionaria precisó que están vigilando el aumento en las pruebas diagnósticas, las hospitalizaciones y el uso de ventiladores en los hospitales para determinar si se pueden flexibilizar las medidas de distanciamiento social o se tienen que recrudecer.

Aseguró que a esta altura de la epidemia no debería haber casos de personas contagiadas por el virus que no se hagan la prueba diagnóstica de la enfermedad ya que están disponibles y accesibles a cualquier persona. Incluso, aquellos que no tienen síntomas pueden procurar ver si han sido infectados y son parte del grupo de asintomáticos.

“Es importante que cualquier persona que tenga los síntomas, y crea que esté contagiado, vaya a los centros hospitalarios que están disponibles”, manifestó.

La gobernadora indicó que las próximas aperturas de áreas comerciales, si se determinan viables, serán anunciadas poco antes del 25 de mayo, fecha en que terminan las restricciones vigentes y, se presume, entrará en vigor una nueva orden ejecutiva con nuevos ajustes a las clausuras.

Vázquez Garced indicó que cualquier sector económico que entienda que debe ser liberalizado por tratarse de un servicio esencial que no ha sido reconocido como tal en medio de la pandemia, puede llevar su reclamo ante la oficina del secretario de la Gobernación, Antonio Pabón.

Recalcó que la responsabilidad de evitar los contagios es individual, y no del gobierno. Indicó que las reaperturas actuales deben hacerse dentro de los protocolos recomendados para evitar contagios. Si los comercios y las industrias no cumplen con las medias para detener la propagación del COVID-19, podrían a exponerse a cierres específicos por violación a la orden ejecutiva.

Advirtió que continuarán con las inspecciones para asegurar el cumplimento de los comercios con las medidas de distanciamiento social pese a las objeciones de algunos comerciantes.

Sostuvo, que, en el caso del gobierno, estarán procurando hacerle pruebas de COVID-19 a todos los empleados públicos antes de que se reintegren a sus labores en las agencias.