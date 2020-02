Pese a que el miércoles promovía ante la Legislatura el acuerdo de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que podría implicar un aumento de más de 4 centavos el kilovatio-hora, la gobernadora Wanda Vázquez Garced aseguró esta mañana que no tomará decisión alguna que afecte el bienestar de los puertorriqueños y advirtió a los bonistas que vayan tomando en consideración “otras alternativas”.

El liderato legislativo ya había expresado públicamente su oposición al entendimiento que también reduciría la deuda de la corporación pública en un 32%.

“Es una realidad que no se está pagando la deuda de Energía Eléctrica. Hay que buscar alternativas, pero no puede ser a costa del pueblo puertorriqueño. Esa es nuestra posición. Los bonistas, cuando se negocie, que tengan en consideración que hay que tomar otras medidas, pero no puede ser a costa del pueblo puertorriqueño”, dijo Vázquez Garced durante un encuentro con miembros del Centro Unido de Detallistas.

“Si hay algo que el pueblo puede estar seguro es que nosotros en el gobierno vamos a proteger a los más vulnerable. La gente, el pueblo, las industrias, el comercio han pagado ya demasiado y yo como gobernadora no voy a tomar acción que vaya en perjuicio del pueblo de Puerto Rico”, añadió.

En horas de la mañana, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió que el pueblo de Puerto Rico “podría estar en riesgo” si la Legislatura no da su visto bueno al acuerdo de reestructuración (RSA, en inglés) de la deuda de la AEE.

En una declaración escrita, el organismo fiscal con poderes sobre los oficiales electos del gobierno de la isla, reiteró que la legislación es necesaria para que la AEE pueda reorganizarse y destacó que el acuerdo con la mayor parte de los bonistas de la corporación pública es parte de un plan más amplio para que Puerto Rico acceda a energía más limpia y barata.