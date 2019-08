La gobernadora Wanda Vázquez Garced aseguró hoy, viernes, que por el momento no vislumbra residir en La Fortaleza.

Hasta ahora, la intención de la primera ejecutiva es residir en su hogar, aunque indicó que esa decisión pudiera cambiar.

“En este momento no estoy viviendo en La Fortaleza y no vislumbro, por el momento, vivir en La Fortaleza. Yo tengo mi casa”, sostuvo Vázquez en una entrevista radial (WKAQ – 580 AM).

No obstante, estableció que si su agenda de trabajo se complica, pudiera mudarse con su familia inmediata al Palacio de Santa Catalina.

Por ley, La Fortaleza es la residencia oficial del gobernador de la isla en caso de que la persona que ocupa el cargo decida residir en el centenario edificio que data de la época colonial española.

✉ Email Vázquez comenzó su carrera en el ámbito público gubernamental en la década del 80 en el Departamento de la Vivienda.

Durante 20 años también fungió como fiscal del Departamento de Justicia en la división de casos de violencia doméstica.

Asimismo, ocupó el cargo de procuradora de las Mujeres durante la administración del exgobernador Luis Fortuño.

Como procuradora de las Mujeres la funcionaria estuvo rodeada de controversias por, entre otras cosas, recomendar a las mujeres portar armas de fuego para protegerse contra la violencia de género.

Vázquez ocupa desde enero de 2017 la posición como titular de Justicia tras ser nombrada por el entonces gobernador Ricardo Rosselló.

Su liderato ha estado rodeado de controversias, algunas de ellas políticas, como la que mantiene con el presidente del Senado, Thomas RiveraSchatz, quien consistentemente ha dejado claras sus diferencias con Vázquez.

La funcionaria enfrentó tres cargos presentados por la OPFEI: dos violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y una al Código Penal luego de una investigación por presunta intervención indebida de su parte en un caso de su hija.

No obstante, la jueza Yazdel Ramos Colón la exculpó de haber cometido cualquier infracción ética ante la insuficiencia de pruebas.

Tras la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares, Vázquez había expresado que no estaba interesada en ocupar el cargo de gobernadora de Puerto Rico.

Sin embargo, luego de que el Tribunal Supremo declarara inconstitucional la juramentación de Pedro Pierluisi, Vázquez juramentó el miércoles, 7 de agosto, como gobernadora de Puerto Rico. (Ramón "Tonito" Zayas)

“Quizás las cosas se compliquen en término de los horarios y la vida familiar que tengo que cuidarla”, dijo la mandataria que juró ayer como dirigente del país luego que el Tribunal Supremo determinara que Pedro Pierluisi asumió el mando del país de manera ilegítima el pasado viernes, 2 de agosto, día en que entró en efecto la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló.