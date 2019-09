Naguabo - En el Malecón de Naguabo, los efectos de la tormenta tropical Karen ya eran visibles cerca de las 11:00 a.m., con un oleaje que prometía continuar aumentando durante las próximas horas, aunque en el lugar había establecimientos abiertos.

“La verdad pensamos que no va a pasar nada, ojalá que no pase nada”, dijo Mayra Ortiz, una turista que llegó a Puerto Rico desde Dallas, Texas, junto a otras cinco personas.

“(Karen) No nos dejó divertirnos como habíamos pensado”, dijo la salvadoreña, aunque indicó que continuarían visitando otros lugares durante la tarde, “pasear un rato, divertimos”, antes de regresar a Dallas mañana.

El Servicio Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) pronosticó que en el Mar Caribe el oleaje alcanzaría entre los 8 y 12 pies, con olas rompientes de hasta 14. Un vecino del lugar que prefirió no ser identificado sostuvo que “cuando el mar ya está así de pica’o, los ríos no logran drenar”, en referencia a las desembocaduras de los cuerpos de agua, incluyendo la del Río Blanco de Naguabo.

Según el NHC, Karen podría arrojar entre 2 a 4 pulgadas de lluvia, y hasta 8 pulgadas en algunas zonas. En Naguabo, relató el vecino, aunque el Municipio se prepara, los residentes están conscientes de que la naturaleza será quien decida respecto a desbordes de ríos o inundaciones.

En Naguabo se habilitó un refugio en la Escuela Eugenio Brac, ubicada en el casco urbano, aunque el Municipio confirmó que hasta las 11:00 a.m., no había refugiados.

Por otro lado, en Ceiba, el terminal de lanchas permanecía cerrado esta mañana, aunque algunos empleados de seguridad estaban en el lugar. Asimismo, el Aeropuerto José Aponte De La Torre permanecía cerrado.