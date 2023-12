Tras casi cuatro décadas desde su construcción, el antiguo Centro Vacacional Playa Santa, en Guánica, -en cuyas paredes se albergan grandes anécdotas de empleados públicos y sus familiares-, será implosionado el próximo martes a un costo aproximado de $2.5 millones.

La información fue confirmada a El Nuevo Día, por separado, por el alcalde de Guánica, Ismael “Titi” Rodríguez, y la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (Aeela). La demolición de la estructura, que fue afectada por los terremotos entre finales de 2019 e inicios de 2020, será a las 9:00 de la mañana.

“La demolición está pautada para el martes, 19 de diciembre, a las 9:00 a.m., y precisamente, ayer (martes) tuvimos una segunda reunión de orientación a los residentes donde el contratista, nuevamente, orientó a los residentes sobre lo que se debe estar esperando ese día”, dijo Rodríguez.

Detalló que, a las 6:00 a.m., se cerrará el perímetro policial en el área de playa Santa y las personas que vayan a entrar a la zona deberán identificarse y serán escoltadas, a fin de garantizar y asegurar que no haya nadie cerca del edificio vacacional, que ubica en el sector Salinas Providencia, del barrio Ensenada.

“Habrá una preparación desde las 6:00 a.m., pero a las 9:00 a.m., se espera que implosionen el edificio. Va a haber un cierto tiempo donde se va a estar anunciando (la demolición), a través de una sirena, unas alarmas, y a las 9:00 a.m., en punto, van a estar implosionando el edificio”, precisó.

“Eso (la demolición) va a causar ruido por alrededor de 20 a 30 segundos y luego el edificio caerá en el suelo, va a estar levantando polvo por alrededor de 10 a 15 minutos y a los 20 minutos se debe estar reabriendo el paso”, añadió el alcalde de Guánica, a preguntas de este medio.

Rodríguez explicó que, durante la reunión celebrada el martes, donde se orientó a los residentes del área, la empresa encargada, Alfa Demolitions, informó que se coordinó con la Guardia Costera y otras agencias de seguridad “para que no haya nadie en el área del mar ni en la playa” al momento de los trabajos.

Tras la demolición, la empresa trabajará en el recogido de escombros, un proceso que se estima esté culminado para marzo o abril de 2024. “Van a estar dividiendo los escombros en cemento, varilla y unos materiales que se van a estar reciclando y se espera que ya para marzo o abril hayan culminado”, dijo.

De acuerdo con el perímetro marcado, dentro de un radio de 500 pies, son alrededor de ocho viviendas las que se verían afectadas con la demolición, ya que se ubican en la zona de mayor impacto. “Obviamente, se están tomando medidas, se orientó (a los residentes), se les explicó del ruido, del polvo”, sostuvo.

El alcalde reconoció que tenía preocupación en cuanto a personas encamadas o con problemas respiratorios. Adelantó, sin embargo, que el municipio tendrá servicios disponibles para trasladar a ciudadanos -que así lo soliciten- a un lugar más seguro en lo que se llevan a cabo los trabajos de demolición.

A la pregunta de qué sucederá después de la demolición y cuál será el proyecto que se levantará en dichos predios, Rodríguez dijo: “Ahora estamos hablando de la demolición. Personal de Aeela no ha dado mucho información de cuáles son los planes a futuro. Como municipio, vamos a estar bien pendientes”.

Los trabajos de demolición del edificio, que tiene 13 pisos y alberga 98 apartamentos, están presupuestados en aproximadamente $2.5 millones, dinero que proveniente de Aeela. La compañía encargada de llevar a cabo el proceso es Alfa Demolitions, identificó el alcalde.

“Es importante recalcar que ahora nosotros estamos en un proceso judicial en el Tribunal de Primera Instancia en Ponce dado a que ellos con este evento de demolición alegan que tienen una ley que los cobija y que están exentos de pagar el arbitrio de construcción al municipio. Nosotros entendemos que si es el arbitrio de construcción, pues les aplica”, mencionó Rodríguez.

Tras una petición de este medio a Aeela, se remitió una carta abierta del director ejecutivo de la entidad, Pablo Crespo Claudio, donde se detalla que el centro “’sufrió el embate de los temblores ocurridos entre diciembre de 209 y enero de 2020 al sur de la isla”, por lo que “tuvo que ser cerrado de inmediato”.

“Los múltiples estudios estructurales y geológicos realizados a partir de ese momento determinaron que el edificio no es habitable. Según un estudio reciente, este continúa debilitándose y representa un peligro inminente. Es por eso por lo que queremos evitar que el edificio colapse realizando la demolición necesaria, a la brevedad posible, para proteger tanto a la comunidad como al entorno que constituye la zona marítimo-terrestre”, agregó Crespo.

Agregó que, en cumplimiento con las regulaciones aplicables, Aeela obtuvo los seguros y permisos requeridos y se contrató expertos certificados para realizar los trabajos, incluido el proceso de remoción de asbesto, que ya se completó. También se efectuó los estudios y planes de mitigación que exige el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“En todo momento, la comunidad ha manifestado estar de acuerdo con la demolición, porque reconoce que es necesario para su seguridad, así como deseosa de que se desarrolle un nuevo proyecto en esas 12 cuerdas, que contribuya al progreso económico de la zona”, sostuvo Crespo.