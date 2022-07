“Abracen a sus hijos. Abraza a tu familia”.

Con estas palabras, el reconocido operador auxiliar de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Jorge Bracero, exhortó a sus seguidores en las redes sociales a darle prioridad a la familia, luego de que enfrentara, la semana pasada, una embolia pulmonar que, según relata, pudo costarle la vida.

En una publicación, Bracero relató que durante el 20 de julio, mientras participaba de la marcha contra LUMA Energy, desde el Capitolio hasta La Fortaleza, sabía que algo “no estaba bien”.

“Sensación rara. Sentía un enorme calor, me comencé a refugiar en las carpas del área. Hubo mucha gente que quería hablar conmigo por primera vez. Nos tomamos fotos , nos desahogamos y luego comenzamos a marchar. En la plaza Colón tuve que parar. Las personas que me vieron al pasar me dieron agua y toalla mojada y siguieron. Yo me quedé. Algo no estaba bien. Decidí irme al carro en el multipisos y fue como caminar en un desierto. ‘Donde esta el aire?, que rayos me pasa?’”, contó.

PUBLICIDAD

Pese a no sentirse en condiciones óptimas, cumplió con los asuntos programados de su día, incluyendo una entrevista televisiva y, posteriormente, regresó a su casa con su familia.

“Me levanté fatal. A media tarde ya no podía mantenerme de pie. Llegaron familiares y les dije que me sentía mal y me iba al hospital. Algo en mi corazón me dijo que estoy en peligro. Abracé a mi hijo bien fuerte. Lo besé y seguí abrazando. Es el abrazo que un padre solo puede explicar, Jorge tiene 2 años no va a entender pero va a sentir”, continuó.

Según Bracero, algo le decía que tenía que llegar al hospital, donde luego le hicieron varias pruebas incluyendo la de COVID-19, cuyo resultado arrojó negativo. Sin embargo, Bracero se quejaba de que no podía respirar.

“Me entran a emergencia, placas y un MRI, después diagnostican bronquitis asmática e hypoxemia (mi oxígeno era 60%). Me suben a un cuarto pero es la curiosidad del internista Gomez que da con el verdadero problema. Me hace una prueba adicional por la hypoxemia y da con el verdadero diagnóstico. Una embolia pulmonar. La arteria que lleva sangre a oxigenar a los pulmones está tapada, como llevo dos días así es un milagro completo que este vivo, bajo toda lógica, iba a morir el jueves en mi casa si no hubiera decidido ir al hospital”, dijo.

Según Mayo Clinic, una embolia pulmonar es una obstrucción en una de las arterias de los pulmones, que en la mayoría de los casos es causada por coágulos sanguíneos que viajan a los pulmones desde las venas profundas de las piernas o, raramente, desde las venas de otras partes del cuerpo.

PUBLICIDAD

Debido a que los coágulos bloquean el flujo sanguíneo a los pulmones, la embolia pulmonar -que también puede ser difícil de diagnosticar- puede ser mortal. No obstante, el tratamiento rápido reduce en gran medida el riesgo de muerte, mientras, tomar medidas para prevenir los coágulos sanguíneos en las piernas ayudará a prevenir futuras obstrucciones.

“No les miento, lo único que pensé fue en mi familia. Lloré un mundo al pensar que mis hijos perdieron a su papá. Me puse a recordar el abrazo a mi hijo, los que no le pude dar a mi hija me dolió mas. Reconozco lo importante en mi vida y los cambios en salud y carrera que debo hacer”, agregó Bracero.

Bracero destacó que tras estabilizarse de salud y salir del hospital, no ha dejado de expresar el amor que siente por su familia y aseguró que nada importa más que sus seres queridos, a quienes aprovechará tras esta nueva “boleta de vida”.

“Gracias a Dios, a todos los enfermer@s, doctores y personal técnico del Santurce Pavia, gracias por salvarme la vida”, añadió.