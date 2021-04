Con 17 muertes por COVID-19 reportadas hoy, Puerto Rico amaneció con datos que revelan el saldo del dramático repunte del virus que atraviesa el país.

Aunque abril aún no termina, se han confirmado 12,494 pruebas moleculares del virus, lo que distingue a este mes como el periodo con más contagios durante el 2021.

Así lo informó el doctor Marcos López Casillas, gerente de investigación del Fideicomiso de Salud Pública, quien anticipó que este se perfila como el tercer peor mes de toda la pandemia en Puerto Rico, cuando con los datos que entren mañana le sobrepase a los casos confirmados en octubre.

“Ha sido un mes bastante fuerte. En mi opinión este repunte es diferente (al de octubre) porque una nueva variante (del virus, la de Inglaterra) es la responsable de la mayoría de los casos”, dijo.

Como ejemplo, mencionó que de los 17 fallecimientos reportados hoy, 15 fueron diagnosticados este mismo mes, por lo cual el tiempo entre el inicio de los síntomas y el fallecimiento de estas personas fue cuestión de días.

Las 17 muertes por COVID-19 reportadas hoy ocurrieron en personas entre 42 y 91 años. En su gran mayoría (7) fueron personas de la región Metropolitana, mientras el resto son de Caguas (4), Aguadilla (2), Fajardo (2) y Mayaguez (2).

De los casos reportados, López Casillas advirtió que 2,629 han sido en jóvenes de 18 años o menos, lo que representa el 21% de los registrados.

“Es muy posible que en unos días este mes se convierta en el mes en donde más menores de edad se contagiaron en toda la pandemia”, sostuvo.

El mes con más contagios en estas edades, dijo, fue noviembre, cuando se acumularon 2,703. Sin embargo, López Casillas advirtió que los casos pediátricos representaron entonces el 14.2% de los registrados ese mes, no el 21% que registran ahora en abril.

“Ha sido significativo el aumento. Estamos lidiando con una variante nueva, con una transmisión mucho más agresiva, y la gente está bajando la guardia”, lamentó al advertir que los casos en general, en todas las edades, han ido en aumento.

En cuanto a los fallecimientos por COVID-19, mencionó que mientras en enero el 83.7% eran de personas de 60 años o más, en abril el 62.8% han sido en esas edades, lo que evidencia que la vacuna está funcionando. No obstante, advirtió que se ha notado una reciente alza de fatalidades por esta enfermedad en estas edades, con 68.5% de las muertes de los últimos siete días en personas de 60 años o más.

“Los fallecimientos (más recientes) han estado asociados a no vacunados, en su mayoría. Queremos saber por qué (no se habían vacunado)”, reiteró.

En cuanto a las muertes asociadas a COVID-19 reportadas en lo que va de año, informó que en enero se registraron 252, en febrero 130, en marzo 67 y en abril 137.

A pesar de este panorama, el catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Humacao comentó que la positividad de los casos confirmados ha bajado “un poco”.

“Estamos diagnosticando a muchas personas (con el virus), pero entendemos que el repunte está un poco aguantado. La tasa de positividad hoy está en 8.9%. Tenemos que seguir verificando los casos y las hospitalizaciones. Se sabía que, con más casos, iban a haber más fallecimientos”, indicó.

Con estos números, López Casillas opinó que si continúan en alza los contagios, la próxima semana se podría recomendar el reforzar las restricciones para el control del virus.

“Todavía esto no ha acabado. Nuestra gente no debe perder oportunidad de vacunarse. Está más que probado que la vacuna funciona. Es importante que las personas refuercen las medidas de prevención y protejan a sus seres queridos. No deben depender de restricciones para tomar decisiones basadas en datos”, reiteró López Casillas.

Por su parte, la demógrafa Judith Rodríguez anticipó que debido a lo rápido que personas contagiadas se están deteriorando y muriendo, habrán más fallecimientos por COVID-19 que se confirmarán posmortem, por la falta de pruebas para confirmar el diagnóstico.

“Toda la evidencia indica que los casos van a seguir subiendo”, dijo.

La experta explicó que durante este mes hubo dos semanas consecutivas con más de 5,000 casos, lo que no se veía desde noviembre. Mientras del 5 al 11 de abril se registraron 5,417 casos, del 12 al 18 de abril se reportaron 5,327.

Tras hacer un análisis de los datos junto al doctor Ibrahim Pérez, la demógrafa advirtió que aún no se ha notado algún cambio relacionado a la última orden ejecutiva para el control de la pandemia. Resaltó, además, que, en lugar de bajar como había anticipado el gobernador Pedro Pierluisi ocurriría la próxima semana, los números siguen en aumento.

“Los casos positivos parecen estarse estabilizando a un nivel estacionario de alrededor de 750 casos diarios durante las últimas dos semanas, lo cual no va a cambiar el peligro de serias consecuencias si seguimos haciendo lo mismo que no ha funcionado para frenar el virus. Es una situación que tampoco debemos sostener indefinidamente por la creciente morbilidad y mortalidad que seguirá produciendo y por el multiplicador efecto prejudicial que provocará en nuestro maltrecho y agotado sistema médico hospitalario”, reiteraron Rodríguez y Pérez en su análisis.

La vacunación, advirtió Rodríguez, es clave para el control de esta enfermedad, pero no debe ser la solución final para atender una situación de emergencia que requiere acción inmediata.

“La vacunación es de gran ayuda en la marcha, pero tiene su efecto real de proteger a la población cuando 70% o más están vacunados y se alcanza la inmunidad de rebaño. El nivel de vacunación en el que estamos no ha sido todavía suficiente, ni tan siquiera para evitar el repunte que ha ocurrido desde mediados de marzo, tres meses transcurridos desde que comenzamos a vacunar”, comentaron Rodríguez y Pérez.

Las hospitalizaciones por COVID-19, comentaron ambos, ya sobrepasan las 500 diarias, lo que no se veía desde la tercera semana de diciembre, menos con un componente de admisiones pediátricas. El mayor número de adultos hospitalizados en un día, recordaron, fue el 9 de diciembre, cuando se reportaron 657.

Las muertes, mientras tanto, han comenzado a subir. De un promedio de 2.2 muertes diarias atribuidas a COVID-19 ocurridas en marzo, ahora en abril van por 5.6 al día.

Ante la situación, resaltaron, urge que el gobierno implante medidas más restrictivas que incluyan algún grado de cierre parcial.

“Es absolutamente imprescindible que el manejo del presente repunte contenga un cierre comercial y confinamiento parcial, sea dominical o de fin de semana, un toque de queda agrandado, una ley seca nocturna durante los siete días de la semana, y un control más efectivo del aeropuerto, y que todo ello se añada a las medidas más livianas ya contenidas en la orden ejecutiva vigente”, recomendaron Pérez y Rodríguez.

Además, ambos salubristas urgieron a reforzar la vigilancia genómica para tomar acciones inmediatas.

“Sabemos algunas características de las nuevas cepas, como que son más contagiosas, que probablemente la predominante sea la británica B.1.1.7 (la cual es la más común en Estados Unidos) y que las vacunas en uso probablemente también nos protegen de ellas. Pero tenemos que hacer nuestras propias investigaciones para determinar sus mecanismos de transmisión en la población pediátrica y joven más afectada en este repunte”, sostuvo.