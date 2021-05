La Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) comenzará mañana con el desembolso de $10.2 millones adicionales en asistencia alimentaria para los estudiantes que se benefician del programa Pandemic EBT.

El primer segmento en recibir el alza serán aquellos núcleos familiares donde el número de Seguro Social del custodio del menor participante culmina en 0 y 1. “Estos fondos son utilizados únicamente para adquirir alimentos no preparados en alrededor de los 3,000 comercios certificados para ser elaborados en los hogares. Son para garantizar una buena alimentación en los menores”, afirmó el administrador de Adsef, Alberto Fradera Vázquez.

El martes, 25 de mayo, continúa el desembolso de los fondos con los beneficiarios con cuyo Seguro Social culmina en 2 y 3; el miércoles, 26 de mayo, lo reciben los de los dígitos 4 y 5; el jueves 27 de mayo les toca a los dígitos 6 y 7, y el viernes 28 de mayo para los dígitos 8 y 9.

Cada estudiante que se beneficia del programa recibirá $196.60 durante este última semana de mayo.

La semana pasada la ADSEF anunció el desembolso de $10.2 millones adicionales en asistencia alimentaria para los estudiantes que se benefician del programa Pandemic EBT. Esto luego que el Congreso de Estados Unidos aprobara un aumento –retroactivo a agosto del 2020- que elevó los beneficios diarios de $6.94 a $7.97.

Actualmente, dijo Fradera Vázquez, en Puerto Rico hay unos 340,000 estudiantes participando del programa Pandemic EBT. No obstante, la dependencia continúa atendiendo solicitudes que no han sido aprobadas debido a que la información sometida por el custodio no coincide con los datos provistos por la escuela a la que asiste el menor. “Hay padres que, por ejemplo, no han recibido el beneficio completo o solo han recibido por un solo menor. Tenemos personal destacada únicamente para validar la información”, dijo el funcionario.

No obstante, señaló, que el 98% de los estudiantes elegibles están recibiendo el beneficio completo.

Para aquellas personas que aun enfrentan problemas con la solicitud, pueden llamar al 787- 705-8350 de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. y, los sábados, entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. También pueden escribir un correo electrónico con los datos personales del custodio y el menor, incluyendo el nombre de la escuela a la que asiste, a pebtreclamaciones@familia.pr.gov

A la espera por junio y julio

Mientras, Fradera Vázquez indicó que esta semana esperan recibir la aprobación por parte del gobierno federal de la extensión del programa EBT para los meses de junio y julio.

“Le presentamos al gobierno federal el plan estatal de cómo pensamos distribuir estos beneficios de verano y estamos a la espera de la aprobación”, dijo.

Aunque aún se desconoce el monto que recibirán los estudiantes a través de la iniciativa, Fradera Vázquez anticipó que “podría ser un poco mayor” a la vigente. “Una vez nos aprueben el plan sabríamos qué beneficios estaríamos desembolsando, pero es muy probable que sea mayor a la que estamos desembolsando en estos momentos”, afirmó.

“Durante el verano muchas escuelas ofrecen el servicio de comedores escuelas y es muy probable que no esté disponible o no va a estar disponible para todos los menores, así que esto influye”, añadió.

Fradera Vázquez recordó que, de aprobarse la extensión, los participantes comenzarían a recibir los fondos correspondientes a los meses de junio y julio de forma automática. No tendrían que presentar ninguna solicitud adicional.