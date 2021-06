El municipio de Villalba se dispone a convertirse en uno de los primeros pueblos en alcanzar la inmunidad colectiva contra el COVID-19 con 70% de sus 22,000 habitantes vacunados contra el virus.

Un cambio de estrategia, asegura el alcalde de este pueblo, Luis Javier Hernández Ortiz, los ayudó a acelerar la cantidad de personas de esta jurisdicción que han accedido a ser vacunadas.

“Dejamos de hacer vacunaciones masivas y fuimos a los campos, a las canchas y a los centros comunitarios pequeños. Hemos hecho (vacunaciones) servi-carro y ahora estamos visitando casa por casa (ofreciendo la vacuna)”, comentó.

Según el funcionario, quien preside la Asociación de Alcaldes, gran parte de los municipios también han optado por cambiar las estrategias y buscar los bolsillos donde aún hay personas sin vacunar. El municipio de Bayamón, por ejemplo, comenzó esta semana a visitar casa por casa para identificar quien está y quien no está vacunado y ofrecer el producto a los que accedan ser inoculados.

“Al principio habían problemas de acceso a la vacuna. Ya no. Ahora la preocupación es como llegar a gente que no quiere vacunarse. Muchos (de los que no se han vacunado) han sido por (dificultades de) acceso, otros por (problemas de) transportación y otros por desinformación o creencias religiosas que se lo impiden”, comentó.

Aún así, el alcalde entiende que con un esfuerzo comunitario integrado, así como la respuesta de la juventud a la vacunación, se podrá alcanzar la meta de inmunidad colectiva con la vacunación en 70% de los habitantes de la isla aptos para ser inoculados.

“Nosotros (en Villalba) ya vamos por el 68.9% de las personas (completamente) vacunadas. Esperamos como en una semana llegar al 70% y, así como fuimos el primer municipio con un sistema de rastreo (e investigación de casos de COVID-19), convertirnos en el primer municipio en tener inmunidad colectiva (contra el virus)”, sostuvo.

De acuerdo con el funcionario, actualmente no hay ningún brote o caso activo de COVID-19 en el municipio.

Según el Informe sobre Vacunación en Puerto Rico, documento preparado por el doctor Rafael Irizarry, hasta ayer, 28 de junio, los municipios con la tasa de vacunación más alta son: Aibonito (64.6%), Villalba (62.5%), Cayey (58.8%), Bayamón (57.6%) y Guaynabo (56.7%).

Mientras, aunque en marzo el gobernador Pedro Pierluisi anunció que las islas municipio de Vieques y Culebra estaban a punto de alcanzar la inmunidad de rebaño contra este virus, según este análisis en Vieques 49.7% de su población ya completó el proceso de vacunación, mientras en Culebra la tasa está en 46.8%.