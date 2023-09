Los ejecutivos municipales del Partido Nuevo Progresista (PNP) no firmarán el memorando de entendimiento (MOU) propuesto por LUMA Energy para colaborar con los ayuntamientos en situaciones de emergencia, reveló el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez.

La determinación, precisó Hernández Rodríguez, se produjo previo a que el consorcio energético circulara este jueves el borrador del MOU entre las organizaciones de alcaldes.

La Federación de Alcaldes había designado a los alcaldes de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, y Utuado, Jorge Pérez Heredia, para que representaran al organismo en las discusiones con LUMA Energy.

“En días recientes, hablé con los dos representantes que designamos para hablar el tema con el equipo de LUMA Energy. Luego de evaluar con nuestro equipo de asesores y los dos compañeros alcaldes, determinamos que los alcaldes federados no vamos estar firmando ningún acuerdo colaborativo en estos momentos porque, prácticamente, todos los puntos que habla el acuerdo colaborativo son asuntos que, en una emergencia, los trabajamos. Realmente es académico para nosotros”, subrayó Hernández Rodríguez, alcalde de Camuy.

Este diario intentó comunicarse con Rivera Cruz y Pérez Heredia, pero ninguno estuvo disponible. Se espera que hoy, viernes, los alcaldes federados reciban un informe de ambos ejecutivos municipales.

El martes, el presidente de LUMA Energy, Juan Saca, había indicado que el borrador que se enviaría el jueves a los alcaldes de ambos partidos solo contemplaría que los municipios se encargaran de evaluar los daños en el sistema eléctrico luego de un desastre natural, con el objetivo de que los ayuntamientos sean elegibles a recibir los reembolsos federales por esas tareas.

“Vamos a seguir haciéndolo, como lo hemos hecho en pasadas emergencias. Colaboramos en lo que podamos colaborar según la Ley 107 (Código Municipal), porque la ley nos faculta, pues lo vamos a seguir haciendo. Pero cada emergencia se va a estar evaluando individualmente”, Hernández Rodríguez en un aparte con este diario durante la vista de confirmación de la secretaria de Educación, Yanira Raíces.

“Como Federación, vamos a estar redactando una resolución para hacérsela llegar a LUMA Energy, (que consigne) cuáles son nuestros planteamientos. Descartar este es lo más conveniente en estos momentos. Los próximos convenios que nos presenten, los vamos a continuar evaluando seriamente”, abundó.

Abiertos a negociar los alcaldes populares

En cambio, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, se expresó en términos favorables de la apertura que había mostrado Saca para lograr acuerdos con los ejecutivos municipales, pero fue insistente en que LUMA Energy debe reconocer las facultades que el Código Municipal concede a los ayuntamientos durante un estado de emergencia declarado.

En su artículo 1.018, el estatuto estipula que los alcaldes podrán “llevar a cabo todas las gestiones y labores necesarias para normalizar o restablecer el sistema de energía eléctrica”, al igual que el servicio de agua, “tras previa notificación por escrito a la Autoridad de Energía Eléctrica o la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, según corresponda”.

La Ley 107 agrega que “la notificación antes señalada se hará en un término no mayor de cinco días previos al momento que se comenzarán las labores de reparación, reconstrucción, restauración o normalización de determinado sistema”.

“Yo no voy a entregar lo que dice la ley por un memorando. Esa área, no la he visto en el acuerdo y tiene que estar”, dijo el alcalde de Villalba previo a recibir copia del borrador preparado por LUMA Energy.

Ante una petición de este medio, el consorcio indicó que no divulgaría públicamente el documento por tratarse de una versión preliminar.

Hernández Ortiz, de otra parte, recalcó que el MOU también deberá permitir a los municipios realizar labores de desganche y adelantar trabajos de reemplazo de luminarias con los correspondientes reembolsos, toda vez que LUMA Energy ha delineado un plan de trabajo que propone concluir esa tarea para 2024.

“Hemos demostrado, a través del tiempo, que podemos hacer estos y otros trabajos, con la supervisión correspondiente por parte de LUMA o la entidad que ellos entiendan”, afirmó, por su parte, el alcalde popular de Vega Baja, Marcos Cruz Molina.

Leysa Caro González colaboró en esta historia