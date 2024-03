Alertan sobre venta de pruebas caseras para la detección de COVID-19 y otros virus sin autorización de la FDA

Farmacias de comunidad están vendiendo pruebas caseras de laboratorio –para la detección de COVID-19 y otros virus– que no tienen el aval del gobierno federal, lo que, según profesionales de la salud, representa un peligro para la población, pues carecen del sello que garantiza su calidad y efectividad.

El Departamento de Salud tiene conocimiento, pero no puede intervenir, ya que no hay ningún aviso de la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés) que los obligue a proceder, reconoció Edwin León, secretario auxiliar de Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud.

En entrevista con El Nuevo Día, León indicó que la agencia no tiene jurisdicción sobre las pruebas que se venden directamente a farmacias para la detección de COVID-19 y otros virus, como influenza y virus sincitial respiratorio, entre otros.

“Bajo la Ley de Farmacia, sí se pueden impedir que se vendan, si la FDA emite un aviso de peligrosidad”, dijo, al insistir que esto último no ha ocurrido.

Aclaró que, aunque no es ilegal que las farmacias vendan estos productos, las pruebas caseras de detección de virus que el Departamento de Salud avala y promueve son las aprobadas por la FDA, pues garantiza que los resultados sean confiables.

El riesgo a la población por usar pruebas no avaladas, expuso León, es que una persona contagiada arroje negativo –sin serlo– y continúe transmitiendo el virus a otros. Del otro lado de la moneda, una persona no infectada podría arrojar positivo a la prueba y proceder a tomar un tratamiento que no necesite, lo que podría afectar su salud.

“(Pero) Salud solo actúa bajo aviso de la FDA”, enfatizó, tras destacar que esta es una controversia viva y que, en cualquier momento, el gobierno federal podría tomar una decisión al respecto y Salud, entonces, procedería con las acciones correspondientes.

Por lo pronto, la agencia identificó ocho pruebas combo de detección de COVID-19 y otros virus que no están autorizadas por la FDA: 1) TouchBio, RSV, Flu A/B & Covid-19; 2) Fanttest Covid-19/Influenza A& B; 3) CorDx RSV/Flu A/B & Covid-19 at home; 4) Abingdon Covid-19/FLUa A/B Combo test; 5) Goldsite SARS-CoV2 & Influenza A/B; 6) Fluorecare-Covid-19/FLU A/B/RSV; 7) Dvot-SARS-CoV-2 & Influenza A B; y 8) Dvot-Covid-19.

“Vinieron y no las compré”

“No es que les vayan a causar un daño, pero el riesgo es que tengan un resultado falso, la persona esté contagiada y siga con el virus por ahí”, coincidió la licenciada Elda Sierra, presidenta del Colegio de Farmacéuticos, al referirse a pruebas que no tengan el aval de la FDA ni la etiqueta de Autorización de Uso de Emergencia (EUA, en inglés).

“Tienen que decir ‘FDA approved’ (aprobadas por el FDA). La prueba (marca) Flowfex es la que compro”, dijo Sierra, sobre el producto disponible en su farmacia.

El Nuevo Día supo que vendedores independientes o no asociados a droguerías estaban vendiendo las pruebas no avaladas por el gobierno federal en farmacias de comunidad. “Aquí, vinieron (a venderlas), pero, al ver que no tenían el sello de la FDA, no las compré”, relató Sierra.

El año pasado, la FDA anunció que se estaban distribuyendo o usando, en Estados Unidos, pruebas de COVID-19 falsificadas.

“Estas pruebas falsificadas no deben utilizarse ni distribuirse”, reiteró la agencia en aquel entonces. “El rendimiento de estas pruebas falsificadas no se ha establecido adecuadamente, y a la FDA le preocupa el riesgo de que se produzcan resultados falsos cuando las personas utilizan estas pruebas no autorizadas”, agregó.

La FDA advirtió, además, que un resultado falso negativo puede dar lugar a un retraso en el diagnóstico o a un tratamiento inadecuado, lo que puede causar daños, como enfermedades graves y la muerte.

“Tienen que estar pendientes”

En tanto, la licenciada Idalia Bonilla, pasada presidenta del Colegio de Farmacéuticos, comentó que, cuando se enteró, a través de otros colegas, de la venta de pruebas sin el aval de la FDA identificó que se habían comprado algunas en su farmacia y ordenó que las retiraran de la venta.

“Fue un retiro voluntario. Las farmacias tienen que estar pendientes (y no comprarlas)”, dijo.

Por su parte, la licenciada Ilia Toledo, dueña del Laboratorio Clínico Toledo, reconoció que Salud ya estaba informado de la venta de estos productos. “Dijeron que había que hacer una querella a la División de Farmacia”, indicó.

Según Toledo, algunas de las pruebas se anuncian como productos que detectan hasta seis virus. “Se las dan gratis a pacientes con Reforma (de Salud). También, me preocupa que hay médicos que están enviando a pacientes a las farmacias a comprar pruebas caseras”, expresó.

Linda Ayala, de la Asociación de Farmacias de Comunidad, aseguró, por último, que desconocía de la venta de las pruebas, y enfatizó que las farmacias solo deben vender las que estén reguladas por las agencias pertinentes, en este caso, la FDA.