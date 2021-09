El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, estimó que la Unidad 3 de la Central de Palo Seco que provocó un relevo de carga anoche, debe entrar en operaciones en la tarde de hoy, martes, por lo que no anticipa que ocurra otro “evento” de interrupción del servicio eléctrico.

“El evento de anoche podemos clasificarlo como un evento ‘normal’. Es una avería que ocurre normalmente en ese tipo de máquina, son máquinas mecánicas que pueden fallar en cualquier momento. Obviamente, resalta a la discusión pública porque el evento conlleva apagones selectivos en el país, pero si la Autoridad (de Energía Eléctrica) tuviera la disponibilidad de unidades que tenía en el pasado, eventos como este el país ni se entera”, señaló.

Un “evento” provocó que miles de abonados quedaran a oscuras en la noche del lunes. LUMA Energy, operadora del sistema de transmisión y distribución, atribuyó la interrupción del servicio en varios municipios a la “generación limitada”. El relevo de carga culminó a eso de las 11:00 p.m., indicó la compañía en un tuit.

PUBLICIDAD

El director de generación de la AEE, William Ríos, mencionó más temprano en entrevista radial (WIAC 740) que la corporación pública al momento no tiene la capacidad de generación para “el consumo pico de la noche”, lo que podría provocar otro evento de relevo de carga.

Sin embargo, Figueroa Jaramillo planteó que la avería en Palo Seco “de acuerdo a lo que vi en los visuales que publiqué de un tubo roto de vapor, que es una ruptura normal, eso debe estar reparado al mediodía de hoy (martes) si no hay ningún inconveniente adicional. Y esa unidad debe entrar en línea esta tarde”.

“Si Palo Seco 3 entra en servicio hoy, si el consumo y la demanda se mantienen como en los pasados seis días, y si no hay ninguna otra máquina que salga (de operación), no debe haber relevo de carga. Nosotros no teníamos relevos desde el miércoles de la semana pasada”, agregó.

El líder sindical denunció que la AEE ha tenido que recurrir a “mendigar” por fondos para el presupuesto de mantenimiento de generación.

“LUMA ha acaparado gran parte del presupuesto, y es bien interesante cómo tú ves los funcionarios de la Autoridad peleando para que le asignen más presupuesto, cuando se supone que eres el dueño, pues no, estamos mendigando. Eso ha conllevado a que un presupuesto normal, entre mejorar capitales y presupuesto operacional, que rondaba los $300 a $400 millones anuales en el área de generación, ahora apenas tengas $107 millones. Ya sabes las razones del problema que tenemos”, alegó.

PUBLICIDAD

Figueroa Jaramillo lamentó que los eventos que dejan sin servicio de luz a miles de abonados constantemente se han normalizado. “Sin problemas de generación, hoy amanecimos con más de 2,000 abonados sin servicio. Otro elemento... ¿De esos 2,000 (abonados), cuántos llevan tres o cuatro días sin luz? Hoy no hay un problema de generación a esta hora”, sostuvo.

Según el portal de LUMA Energy, al momento de publicación de esta nota más de 4,700 clientes estaban sin servicio eléctrico.