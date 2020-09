Con dos décadas de exitosa trayectoria, Atención Atención es un proyecto infantil consolidado. Durante todos estos años, la agrupación musical con base educativa ha puesto a bailar a varias generaciones de niños y a sus familiares a través de programas de televisión, DVD, conciertos en vivo, discos, fiestas privadas y hasta un “playground” en un centro comercial.

Pero el pasado mes de marzo, a tan solo una semana de su concierto en el recién inaugurado Coca Cola Music Hall, la agrupación infantil comenzó a sentir los efectos de la pandemia del COVID-19.

La presentación quedó cancelada hasta nuevo aviso. Como la mayoría de la gente, Víctor Rivera, co-creador y director de la agrupación, pensó que era pasajero, pero con el paso de las semanas entendió esa frase tan utilizada en estos últimos meses, que nos enfrentábamos a “una nueva realidad” y tenía que buscar la manera de que Atención Atención siguiera vivo.

“El vertical de negocios más fuerte de la empresa eran los eventos y la venta de ‘merchandising’, que es casi el 90% de la entrada económica de Atención Atención. El ‘lockdown’ fue una semana antes del concierto que era el principio de una gira por Estados Unidos y en la que llegaríamos hasta México. El impacto fue duro porque teníamos una proyección de ingresos con esa gira que de repente se quedó en el aire”, explicó Rivera.

PUBLICIDAD

Además de la suspensión de la gira de conciertos, cesaron las presentaciones en vivo en actividades privadas y el funcionamiento de Atención Atención Playground en San Patricio Plaza, que al cabo de un par de meses cerró sus puertas.

“No había razón para cerrar que no fuera los dos meses que estuvo inoperante. Piloteamos la situación bastante bien después de María, pero esto es insostenible”, añadió.

A pesar del panorama tan negativo que se presentaba frente a sus ojos, Rivera sabía que no podía dejar caer el proyecto que en 1999 comenzó junto a su madre, la educadora Yvonne Solanas Pacheco.

Y es que, Atención Atención nació en 1999 como parte de un proyecto que, en aquel momento recibió fondos de la propuesta federal No Child Left Behind. Madre e hijo se propusieron darle herramientas a los maestros para enseñar valores a través de música. Para ellos, la mejor manera de prevenir problemas sociales es moldear al niño desde una edad temprana. Cuando los fondos cesaron en 2005, surgió la idea de comercializar el concepto y el éxito no se hizo esperar.

Cuando montamos Atención Atención la idea era potenciar el proceso de aprendizaje de ese niño a través de la música que le llegaba a través de un ‘show’ en vivo o un DVD y luego en el programa de televisión. Esos productos han sido una extensión de lo que se enseña en el salón de clases, siempre tomando cuenta el gancho de Atención Atención que es la música y los personajes”, destacó Rivera.

PUBLICIDAD

En ocasiones, cuando la fama los llevaba a llenar el Coliseo de Puerto Rico o a realizar giras de conciertos, Rivera siempre se preocupó porque la intención inicial del proyecto no se desvirtuara y entonces, se enfocaba aun más en que las canciones además de divertidas tuvieran una enseñanza para el niño.

“En mi cabeza siempre me preguntaba si nos estábamos desviando y así nació la Fundación Atención Atención, que lo que hace es dar talleres y herramientas a maestros y padres que impacten directamente a los niños”, agregó.

Nace un nuevo proyecto

Todos esos proyectos se vieron en peligro con la llegada de la pandemia, pero Rivera no se quedó quieto y buscó la alianza que entendía era la más indicada. Así fue como surgió el nuevo proyecto virtual llamado Atención Atención Academy, una extensión del salón de clases para niños entre uno a seis años.

“A principios de años conocí a Madeline Vázquez, que es psicóloga industrial y tiene tremendo ‘background’ en desarrollo de plataformas digitales en educación. Hablamos de nuestros intereses, pero estaba consciente de que levantar este tipo de plataforma es complicado porque para hacerla bien, tienes que ser ‘from scratch’ y eso es bien costoso. Si no conoces a alguien que sepa hacerlo, puede ser difícil”, analizó.

A poco más de un mes de la cuarentena, Rivera se comunicó con Vázquez y juntos comenzaron este nuevo proyecto que en una fase inicial de prueba llamó la atención de miles de padres que decidieron registrarse para que sus niños pudieran disfrutar de un aula virtual entretenida.

PUBLICIDAD

“Trabajamos para sacarlo lo más rápido posible. La respuesta ha sido tan buena que me acordó cuando empezamos a hacer ‘shows’ en el 2005. En aquel momento separamos tres fechas en la sala más pequeña del Centro de Bellas Artes, con capacidad de 200 sillas, para probar cómo nos iría. Ese año terminamos haciendo 30 'shows”, recordó Rivera.

La plataforma de atencionatencionacademy.com es 100% educativa y puede accederse tanto desde una computadora como de un celular o un teléfono.

“La idea es ofrecer lecciones suplementarias enfocada en niños prescolares de uno a seis años. Mezclamos los personajes en las lecciones para que el niño se entretenga mientras aprende. En la neurociencia hay un concepto llamado consolidación de los recuerdos y se da cuando mezclas la emoción con un evento, se ha demostrado que eso se queda para siempre contigo”, explicó Rivera.

Para que los niños reciban lecciones impartidas por Víctor, el Señor Sapo o la Pulga Viajera, entre otros, los padres solo deben registrarse en la página colocando una información básica. Cada registro da acceso a dos niños a todo el universo de aprendizaje al estilo Atención Atención.

Al momento, el servicio es gratuito y Rivera destacó que está buscando todas las herramientas -a través de auspiciadores- para que la página pueda mantenerse así, pensando en el beneficio que genera en una generación que está comenzando su vida escolar de una manera nunca antes vista.