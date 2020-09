Las playas de la zona metropolitana no se abarrotaron hoy, en la mañana siguiente a la reapertura autorizada por el gobierno, tras flexibilizar algunas medidas contra contagio del COVID-19.

Aunque se notó el aumento en el flujo de personas en comparación a las semanas anteriores, cerca del mediodía de hoy era evidente que no había tanta concurrencia para ser el primer sábado que se abre para fines recreativos desde julio.

Hasta ayer solo se podía ir a nadar, correr y caminar, no para quedarse en la arena pasando el día. Eso cambió con la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez que entró en vigor hoy, con la condición de que las personas usen mascarillas fuera del agua.

También tienen que mantener distanciamiento físico de al menos seis pies entre personas que no sean del mismo núcleo familiar.

En la Pocita de Piñones en Loíza se observó el menor flujo de público, por lo menos, hasta el mediodía. (Vanessa Serra Diaz)

“Entiendo que no debieron haber sido cerradas, pero sí regular que se mantuviera el espacio como se ha hecho en otros países”, manifestó Edgar Pérez, quien disfrutaba, sentado junto a su compañera, de la Pocita de Piñones en Loíza, debajo de una de varias sombrillas rentadas.

Estas sombrillas, y las sillas del mismo color, no se veían desde la orden ejecutiva del 16 julio, lo que había provocado que los arrendadores se quedaran sin trabajo.

En total, desde marzo, el propietario del servicio de renta llamado “Borinquen Paradise” en la Pocita de Piñones solamente ha trabajado cerca de semanas.

“No me esperaba que abrieran las playas. Me sorprendió. Estoy sorprendido y agradecido de que ya pueda trabajar”, indicó el comerciante, quien prefirió no compartir su nombre.

“El verano se aplazó y empezó en septiembre. Vamos a ver si podemos tener algunos fines de semanas con clima bonito”, agregó, al tiempo que reconoció que usualmente de septiembre a noviembre no suele ser tan concurrido. “Son tiempo de lluvia y de compromisos. Espero que ahora salgan un poco más. Claro, puede que haya algo de miedo por la pandemia, pero esperemos todo el mundo cumpla con las medidas para que podamos seguir disfrutando”.

Cuando le piden rentar sillas y sombrillas, él mismo se ocupa de ubicarlas con una distancia de seis a ocho pies de distancia, lo que no era tan difícil por el hecho de que no había tanto público.

En la playa de Isla Verde, cerca del Hotel Intercontinental, había una mayor presencia de bañistas, pero aún así el número era limitado. Al menos en el recorrido que realizó este medio no se observó algún grupo de gran cantidad de personas.

Mientras, un arrendador de sillas y sombrillas en la playa del Condado, quien tampoco se identificó, opinó que había más público del que esperaba.

“No es temporada alta y mira, hay bastante gente”, comentó el comerciante, quien al momento de la entrevista tenía unas 16 sombrillas ocupadas, cerca del hotel Marriott del Condado.

A esa hora, en Ocean Park y el Último Troley, era más escaso el público sentado en la arena, aunque se notaba bastante movimiento de ciudadanos haciendo algún tipo de actividad física, corriendo o caminando.

En cambio, el balneario de Carolina permanece cerrado hasta el miércoles.

En el recorrido también fue evidente que las condiciones del mar no estaban aptas para nadar. Con olas peligrosas, como estableció el Servicio Nacional de Meteorología, se veía a los bañistas mantenerse cerca de la orilla.

Nilda Guerrero (der) y la cantante Choco Orta (primer plano a la derecha) expresaron disfrutar de la Pocita de Piñones con el grupo denominado "Mujeres que Abrazan la Mar, Acuaeróbica Piñones".

Las mejores condiciones estaban en la Pocita de Piñones, donde el rompe olas crea una especie de “piscina” natural. Allí estaba el grupo denominado “Mujeres que Abrazan la Mar, Acuaeróbica Piñones”.

Se reúnen todos los jueves y sábados. Hoy no solo se ejercitaron en el agua, sino que también alquilaron una sombrilla y disfrutaron del área después de salir de terminar su actividad física.

“Nosotros hemos estado viniendo todo el tiempo, con la consigna de que el mar sana. Hemos reclamado el derecho a hacer los ejercicios en la mar”, expresó la maestra del grupo Nilda Guerrero.

Agregó que "siempre hemos solicitado que todas las personas que vengan a hacer ejercicio tengan mascarilla y guarden distanciamiento de seis pies. Después de que se haga eso, estamos a favor de la reapertura de las playas.

“No hay evidencia de que el virus sobreviva en la mar. Debemos aprovechar la bendición que tenemos de ser isla porque la mar tiene propiedades minerales, es antiviral... la mar sana. No hemos dejado de venir y nadie se ha enfermado. Seguimos rastreando a las personas que vienen”, abundó.

“La gente necesita esparcirse, salir, respirar este mar, mirar este azul del cielo y escuchar la mar. Los seres humanos no nacimos para estar encerrados”, manifestó.

En el grupo está la cantante Choco Orta, quien dijo que las playas “siempre debieron estar abiertas”.

“No se debe prohibir la oportunidad de estar en la mar”, afirmó. “Es maravillosa la libertad que se siente. Hay pocas personas, pero es maravilloso que esa libertad y que no hay manipulación. Estoy feliz”.